في آخر 48 ساعة.. 3 محافظات خفضت قيمة التصالح في مخالفات البناء

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مازالت الدولة والمحافظات تقدم التسهيلات في ملف مخالفات البناء لا نهاءه قبل 30 سبتمبر وهي المهلة التي حددتها الحكومة لإتمام العمل في هذا الملف الشائك للتخلص من البناء المخالف والعشوائي الذي ظهر في البلاد مع مطلع عام 2011.



يذكر أن من 2011 وحتى الآن تم تسجيل 2 مليون حالة مخالفة على الـ90 ألف فدان زراعى، والتعدى على الاراضى الزراعية بالقليوبية من 2001 وحتى الان، بلغ أكثر من 6 ألاف فدان زراعى.



و قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة جادة في إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفقا للقانون يوم 30 سبتمبر الجاري، متابعا: " القانون هيخلص 30 سبتمبر، طيب هنفضل نمد تاني ونعيد نفس الكلام، لأ.. لازم نقفل هذه الصفحة".



وفي الـ 48 ساعة الأخيرة، خفضت 3 محافظات قيمة التصالح في مخالفات البناء في مخالفات البناء وذلك تسهيلا على المواطنين، وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز قرارات المحافظين في هذا الشأن:



- أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء للمرة الثانية بنسبة وصلت إلى 65 % من السعر القديم، وذلك للتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح، بعد أن قام بتعديل أسعار التصالح في مطلع الشهر الجاري بنسبة وصلت إلى 40 % لتصبح محافظة الغربية وقتها واحدة من أعلى 7 محافظات قامت بالتخفيض، وومن المتوقع زيادة نسبة الإقبال بعد هذا التخفيض وبعد توحيد سعر المتر السكني في القرى ب 50 جنيها للمتر.



- صدّق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الثلاثاء، على تخفيض سعر المتر المسطح لمخالفات البناء من 25% إلى 50%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في جميع مدن وقرى المحافظة، وأوضح المحافظ أن سعر المتر المسطح بالقرى والتجمعات البدوية قُدر بـ 50 جنيهًا، طبقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.



- قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه تخفيض قيمة المتر المسطح للتصالح وتقنين الأوضاع بنطاق المحافظة لكل من يتقدم للتصالح الى نسبة 35٪ بدلًا من ( 20 %) من القيمة المقررة على أن لا يقل قيمة المتر الواحد عن خمسين جنيهًا كحد أدنى وينطبق ذلك على كل من سداد نسبة الـ 25 % جدية التصالح في الفترة السابقة.







