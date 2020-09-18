من على المرجيحة.. اليسا تشعل إنستجرام بصورة جديدة لها

شاركت النجمة اللبنانية اليسا، جمهورها بصورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".









حيث ظهرت المطربة اليسا بالصورة، وهي تتأرجح على المرجيحة، معلقه: "الدنيا زي المرجحة يوم فوق و يوم تحت ، اتمني لكم ايام كله فوق و سعاده التعب ديما اخرته افراح #اليسا life is like a swing".









في سياق منفصل، ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية "مفاجأة" باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا.



