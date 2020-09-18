من على المرجيحة.. اليسا تشعل إنستجرام بصورة جديدة لها
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:00 م
الفجر الفني
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شاركت النجمة اللبنانية اليسا، جمهورها بصورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".
حيث ظهرت المطربة اليسا بالصورة، وهي تتأرجح على المرجيحة، معلقه: "الدنيا زي المرجحة يوم فوق و يوم تحت ، اتمني لكم ايام كله فوق و سعاده التعب ديما اخرته افراح #اليسا life is like a swing".
في سياق منفصل، ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية "مفاجأة" باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا.