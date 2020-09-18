افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية ضمن 71 على مستوى الجمهورية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، افتتاح 3 مساجد بعدد من المدن بالمحافظة، ضمن 71 مسجد سيجرى افتتاحها على مستوى الجمهورية في 13 محافظة من محافظات الجمهورية، ضمن خطة الوزارة لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل.

وأكد "أبو السعود" في تصريحات صحفية اليوم، أن المساجد الـ 3 التي جرى افتتاحها اليوم بنطاق المحافظة، هى مسجد حسن سرى بقرية ميت كنانة التابعة لمركز ومدينة طوخ، والذي جرى إحلاله وتجديده على مساحة ٣٢٠ متر، حيث تم الإحلال والتجديد على نفقة الوزارة، أما المسجد الثاني فهو مسجد حجاج العزب، بقرية مجول التابعة لمركز ومدينة بنها، والذى تم إحلاله وتجديده على مساحة ٣٧٥ متر، حيث تم الاحلال والتجديد بالكامل على نفقة الوزارة.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المسجد الثالث هو مسجد التقوى بقرية الشوبك التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر، والذى جرى إحلاله وتجديده على مساحة ١٠٠ متر، حيث جرى الإحلال والتجديد بالكامل على نفقة الوزارة.
افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية ضمن 71 على مستوى الجمهورية
افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية ضمن 71 على مستوى الجمهورية
افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية ضمن 71 على مستوى الجمهورية
افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية ضمن 71 على مستوى الجمهورية
افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية ضمن 71 على مستوى الجمهورية
افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية ضمن 71 على مستوى الجمهورية
افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية ضمن 71 على مستوى الجمهورية
افتتاح 3 مساجد جديدة بالقليوبية ضمن 71 على مستوى الجمهورية

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المساجد الجديدة القليوبية الفجر افتتاح المساجد

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