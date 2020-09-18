ضبط تشكيل عصابي لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه في الاتجار بالمواد المخدرة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:57 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص لقيامهم بغسـل 35 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.


تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص- مقيمين بنطاق محافظتى القليوبية والقاهرة) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقاموا بتأسيس

الأنشطة التجارية وشراء "سيارات، قطع أراضى، عقارات، شقق سكنية".. وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 35 مليون جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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