الأردن تطرح عطاء لشراء 120الف طن قمح

طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، عطاءً لشراء 120 الف طن من مادة القمح ضمن سياستها في الحفاظ على مخزون استراتيجي من القمح.





وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن اخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء المقبل.





ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى الحصول على نسخة من العطاء مقابل 650 ديناراً غير مستردة.





وتعتمد الوزارة في عمليات الشراء على طرح عطاءات دورية لضمان مخزون يكفي لأطول مدة ممكنة.





يذكر ان معدل استهلاك المملكة السنوي من مادة القمح يبلغ نحو 780 الف طن بمعدل شهري من 60 إلى 65 الف طن.