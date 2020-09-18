الأردن تطرح عطاء لشراء 120الف طن قمح

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
Advertisements
طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، عطاءً لشراء 120 الف طن من مادة القمح ضمن سياستها في الحفاظ على مخزون استراتيجي من القمح.

وأشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن اخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء المقبل.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى الحصول على نسخة من العطاء مقابل 650 ديناراً غير مستردة.

وتعتمد الوزارة في عمليات الشراء على طرح عطاءات دورية لضمان مخزون يكفي لأطول مدة ممكنة.

يذكر ان معدل استهلاك المملكة السنوي من مادة القمح يبلغ نحو 780 الف طن بمعدل شهري من 60 إلى 65 الف طن.

أخبار تهمك

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 14 ساعة

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يضم "المُنقذ" إلى قائمة الفريق لمواجهة المقاصة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة مفاوضات فيريرا وباتشيكو

منذ 39 دقيقة

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

في مقدمتهم أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطلب رحيل 7 نجوم من الأهلي

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ يوم

نجم إنبي يرفض الزمالك ويتمسك بالانتقال للأهلي

منذ أقل من ساعتين

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:54 م

عاجل - الأهلي يحسم صفقة يوسف بلايلي

في مقدمتهم أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطلب رحيل 7 نجوم من الأهلي

12:20 م

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

09:21 ص

نجم إنبي يرفض الزمالك ويتمسك بالانتقال للأهلي

12:00 م

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

11:26 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر