6 وديات جهّزوا أبو قير قبل إستكمال دوري القسم الثاني

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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إستعد فريق أبو قير، لخوض المباريات المتبقية، من منافسات المجموعة الثالثة، لدوري القسم الثاني، من خلال خوض عدد من المباريات الودية، بجانب إقامة معسكر لتجهيز لاعبيه، عقب فترة توقف بسبب جائحة كورونا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" حصاد أبو قير، خلال فترة الإعداد الحالية،  في التقرير التالي :

لعب الفريق السكندري، 6 مباريات ودية، متدرجة المستوى، حيث تعادل أمام الرجاء 1-1، وخسر من بني سويف 4-1، ومن جمهورية شبين 2-1، ومن الرجاء 3-2، وتغلب على سبورتنج 2-1، وعلى مياة البحيرة 4-1.

وخلال الموسم الحالي، لعب أبو قير، 17 مباراة، قبل توقف النشاط، حقق خلالهم 7 إنتصارات، في حين تعادل في 5 جولات، بينما تلقى 5 هزائم، وأحرز لاعبيه 20 هدف، وعليه 13 هدف، ويحتل، المركز الخامس، بجدول ترتيب مجموعة بحري، برصيد 26 نقطة.

ومن المنتظر أن يخوض أبو قير، 5 جولات، في حال عودة المنافسات، المتوقفة بسبب جائحة كورونا، حيث سيواجه فريق الحمام في الجولة الـ 18، ثم يحل ضيفا على غزل المحلة، قبل أن يلاقي دكرنس، كما سيواجه فاركو خارج أرض، وسيختتم الدور الثاني، بمواجهة فريق دمنهور.

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