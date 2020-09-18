قبل بدء المواعيد الرسمية للانتخابات.. ٢٢ مليون جنيه تكلفة دعاية ٩ مرشحين تنوعت بين «شنط» و«بنرات» وتنظيم مؤتمرات شعبية

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
محمد أكرم دياب
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«بنرات التهنئة» بالمناسبات، لوحات التأييد من الأهالى، أخبار إقامة المؤتمرات وحتى الأعمال الخيرية المتمثلة فى توزيع المواد التموينية أو المساهمة فى علاج المرضى وكفالة الأسر، جميعها أشكال للدعاية الانتخابية التى تمثل بنود صرف للمقبلين على الترشح فى برلمان ٢٠٢٠ منهم من بدأ بها فى الأيام الأخيرة على استحياء للابتعاد عن الطعون ومنهم من قام بها قبل انحلال البرلمان السابق.

فى السطور التالية رصدت الفجر فى دوائر مختلفة إجمالى تقريبى لما تم توجيهه فى سبيل الدعاية الانتخابية، ففى دائرة بنها رصدنا ٦ «بنرات» تهنئة فى موقع متميز على لوحات إعلامية لنائب سابق ينوى خوض الانتخابات القادمة، اللواء مجدى سيف يهنئ فيها محافظ القليوبية ومدير الأمن بعيد المحافظة.

تكلفة تلك الإعلانات الستة تصل إلى 250 ألف جنيه إضافة إلى لوحات مماثلة تنتشر فى مدينة بنها وطوخ يصل مجملها إلى نصف مليون جنيه، فضلا عن اللواء مجدى سيف فهناك الدكتور جمال حجاج أمين حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية ومدير التأمين الصحى بالمحافظة، والذى اعتمد على طريقة سيف فى الحرص على التهنئة خلال المناسبات فيمكننا أن نشير إلى تكلفة التهانى خلال عيد المحافظة وعيد الأضحى وشهر رمضان حيث وصلت تكلفة الدعاية إلى ٣ ملايين جنيه للمرشحين.

وفى دائرة الزقازيق هناك سباق فى الأعمال الخيرية منذ بداية العام بين مرشحين محتملين هناك هم فؤاد أباظة وكانت شقيقته إحدى مرشحات الدائرة عن مجلس الشيوخ وثروت سويلم، ويقول أحد المقربين من الدائرة الانتخابية هناك أن كلا منهما بلغت مصاريفها فى الأعمال الخيرية نحو ٦ ملايين جنيه تنوعت بين تطوير مدارس ومأدبة للطعام ومساعدة الفقراء وتنظيم مؤتمرات.

وفى دائرة دار السلام والبساتين علمت «الفجر» من مصادرها أنه توجد منافسة شرسة بين سعيد مهران مرشح حزب الحرية وصبرى رياض مرشح حزب إرادة جيل وحشمت أبو حجر فى الدعاية الانتخابية التى تنوعت بين الأعمال الخيرية ولوحات التأييد والمؤتمرات يتخطى مجموع ما صرفه أحدهم ثلاثة ملايين جنيه. فى دائرة قويسنا بالمنوفية كان للمرشح حاكم السعدى نصيب كبير فى الدعاية من خلال الجولات فى القرى التابعة للدائرة فضلا عن إعلانات فى الصحف وبنرات التأييد فى الشوارع، نافسه فى ذلك عادل لبيب مرشح دائرة الباجور بعقد مؤتمرات كبرى فى الفيللات الخاصة به تبلغ تكلفة المؤتمر الواحد ٥٠ ألف جنيه وحسب ماعلمناه فقد أنفق المرشحون خلال الفترة الماضية ما يقدر بأربعة ملايين جنيه.

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