بالأرقام.. ملايين نجوم المهرجانات من اليوتيوب

تحول موقع يوتيوب منذ سنوات من مجرد موقع ترفيهي في المقام الأول إلي وسيلة ربحية للعديد من الأشخاص الذين نجحوا في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة، وأبرز هؤلاء هم نجوم المهرجانات الذين زيارات قنواتهم الرسمية علي يوتيوب المليار زيارة تتخطي لسماع الأغنيات الخاصة بهم. وحسب موقع «Socialblade» المسئول عن حساب الأرباح الخاصة بأصحاب القنوات الرسمية على يوتيوب. بناء على المشاهدات استطعنا الحصول على الربح الشهرى والسنوى الذى يحققه لكل مطرب من نجوم المهرجانات.





محمد رمضان





شهريًا من 24 إلى ألف دولار 386





سنويًا 4.7 مليون دولار





حسن شاكوش





شهريًا من 19 إلى ألف 256 دولار





سنويًا 3 ملايين دولار





حمو بيكا

شهريًا من 9 إلى 146 ألف دولار

سنويًا 1.8 مليون دولار



أوكا وأورتيجا





شهريًا من 727 دولارًا إلى 11 ألف دولار





سنويًا 135 ألف دولار





عمر كمال





شهريًا من 7 إلى 118 ألف دولار





سنويًا 1.4مليون دولار





فيجو الدخلاوى





شهريًا من 3 إلى 55 ألف دولار





سنويًا 666 ألف دولار





مجدى شطة





شهريًا من 438 دولارًا إلى 7 آلاف دولار





سنويًا 84 ألف دولار



