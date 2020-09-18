بالأرقام.. ملايين نجوم المهرجانات من اليوتيوب

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
محمد عادل
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تحول موقع يوتيوب منذ سنوات من مجرد موقع ترفيهي في المقام الأول إلي وسيلة ربحية للعديد من الأشخاص الذين نجحوا في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة، وأبرز هؤلاء هم نجوم المهرجانات الذين زيارات قنواتهم الرسمية علي يوتيوب المليار زيارة تتخطي لسماع الأغنيات الخاصة بهم. وحسب موقع «Socialblade» المسئول عن حساب الأرباح الخاصة بأصحاب القنوات الرسمية على يوتيوب. بناء على المشاهدات استطعنا الحصول على الربح الشهرى والسنوى الذى يحققه لكل مطرب من نجوم المهرجانات.

محمد رمضان

شهريًا من 24 إلى ألف دولار 386 

سنويًا 4.7 مليون دولار

حسن شاكوش

شهريًا من 19 إلى ألف 256 دولار

سنويًا 3 ملايين دولار

حمو بيكا

شهريًا من 9 إلى  146 ألف دولار

سنويًا 1.8 مليون دولار

أوكا وأورتيجا

شهريًا من 727 دولارًا إلى 11 ألف دولار

سنويًا 135 ألف دولار

عمر كمال

شهريًا من 7 إلى  118 ألف دولار 

سنويًا 1.4مليون دولار

فيجو الدخلاوى

شهريًا من 3 إلى 55 ألف دولار

سنويًا 666 ألف دولار

مجدى شطة

شهريًا من 438 دولارًا إلى 7 آلاف دولار

سنويًا 84 ألف دولار

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