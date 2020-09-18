(الآن/Now) ننشر موعد صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات (وزارة التضامن الاجتماعي)





الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة ، يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن الموعد الرسمي المقرر فيه صرف الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة والتي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي التي ترأسها الوزيرة نيفين القباج ،الجدير بالذكر انه من المتوقع ان يتم خلال الأيام المقبلة صرف الدفعات المستحقة من العلاوات الخمسة لأصحابها وذلك وفقا لما جاء علي لسان المتحدث الرسمي للوزارة حيث أشار سيادته ان هناك خطة لصرف الدفعات والوزارة تلتزم بها من إيصالها لمستحقيها .





الدفعة الثانية من العلاوات الخمسة

بدأت وزارة التضامن المصرية في صرف الدفعات الأولي من العلاوات الخمس في شهر يوليو الماضي وذلك تنفيذا لقرار السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي اقر ان يتم الصرف المباشر للمواطنين المتقاعدين الذي تأخرت صرف علاوتهم منذ عام 2006 وصولا إلي عام 2015 حيث تم حصد عدد هؤلاء المواطنين والذي قد بلغوا حوالي عشرة مليون مواطن منهم من يعمل في القطاع الحكومي وأخرين في القطاع الخاص حيث قررت الوزارة ان تقوم بصرف المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات علي أربعه دفعات .





خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس

هناك مجموعه من الخطوات التي يجب علي أصحاب المعاشات اتباعها من اجل الاستعلام عن موعد صرف الدفعة الثانية حيث تتمثل هذة الخطوات في النقاط التالية :





- تسجيل الدخول إلي موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي ( اضغط هنا ).





- تسجيل الرقم القومي الخاص بالمستعلم من أصحاب المعاشات .





- كتابة اسم الأم والضغط علي زر الاستعلام .





- انتظر عدة دقائق وستظهر لك المواعيد المقرر إعلان الصرف فيها للدفعات المستحقة من العلاوات الخمسة .



