المعادي يتعاقد مع لاعب الصيد لموسمين

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المعادي، أحد أندية المجموعة الخامسة بالقسم الثالث، في التعاقد مع اللاعب مروان سكر لاعب وسط الصيد، لمدة ثلاث مواسم، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وجاء التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين، بناءاً على طلب الجهاز الفني لنادي المعادي بقيادة علي صقر ومدير الكرة "على كاشا" الذي أشاد بمستوى سكر، أثناء تواجده مع الصيد طوال مباريات الفريق بالدورى، ولعب سكر من قبل لأندية وادي دجلة وانبي والصيد.

ويواصل المعادي استعدادته لمواجهة البدرشين بالدوري، المقرر له فى العاشر من الشهر المقبل على ملعب البدرشين، يذكر أن مباراة الدور الأول بين الفريقين، انتهت بفوز البدرشين بهدفين مقابل هدف، ويحتل المعادي المركز السابع برصيد 31 نقطة.

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