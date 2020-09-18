رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر والأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:30 م
رياض الاطفال
رياض الاطفال
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رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر والأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال

ستظهر نتائج المعاهد الأزهرية تنسيق مرحلة رياض الأطفال هذه الأيام بعد اختيار الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط المطلوبة، حيث أن هذه المرة الثانية التي يقوم فيها الأزهر الشريف بمد الفترة الخاصة بالتقديم، وبما أن جميع النتائج هذا العام أصبحت إلكترونية، ستظهر هذه النتائج مع نتائج الصف الأول الابتدائي عبر موقع على الانترنت.

نتيجة المعاهد الأزهرية لتنسيق مرحلة رياض الأطفال
قام مدير الإدارة التعليمية بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء جميعهم برتبة موجه في كل معهد أزهري، ليقوموا بتقييم الكشوف الخاصة بالتقديمات ليتأكدوا من اكتمال الشروط المطلوبة ومطابقة النتيجة المطلوبة، وقد تم صنع كشوف أخرى احتياطية عند فتح التسجيل مرة أخرى حيث أن كثافة المعهد قد اكتملت، وتم وضع رابط جديد لمعرفة النتيجة يمكن الولوج إليه عبر بوابة الأزهر التعليمية (اضغط هنا).

الأوراق المطلوبة للتقديم في رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية
طلب المعهد بعض الأوراق من أولياء الأمور ليستطيعوا التقديم لأبنائهم في هذه المرحلة للمعهد ومنها :

- شهادة ميلاد ملونة (بالكمبيوتر)، كشف طبي يضمن سلامة الطفل جسدياً من أي أمراض معدية ويتم اعتماده من التأمين الصحي

- طلب به اسم المعهد المطلوب

- صور للطفل تكون بحجم 4×6 وتكون حديثة

- ظرف صغيرة مكتوب عليها العنوان الخاص بالطفل

- طوابع بريدية محلية يتم لصقها على كل ظرف

- إذا كان ملف التلميذ ينقصه شئ ولم يحضر الطالب في أول 15 يوماً من بدء الدراسة يتم إلغاء قيد الطفل و يتم إخطار الإدارة التعليمية الخاصة بالمنطقة

- لا يستطيع المعهد أخذ أي أوراق من أولياء الأمور قبل إعلان النتيجة إلكترونيا.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية 2021 عبر بوابة الأزهر والأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال

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