إصدار 11750 رخصة لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والاعلاف في 2020

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
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اكد د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة انه رغم ظروف تفشي فيروس كورونا إلا أن القطاع قام  بإصدار حوالى 11750 ترخيص تشغيل خلال تسعة أشهر منهم 335 رخصة خلال الفترة من 10/9 - 16/9 لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة .

كما تمت الموافقة على تصدير 725 طن أعلاف دواجن وأسماك إلى الخارج خلال الأسبوع الماضى مما يدل على ريادتنا فى صناعة الأعلاف وعلى تحقيق أفضل معدلات تصنيع لمخاليط الأعلاف طبقاً للمواصفات القياسية وخاصة بوجود مركز إقليمى للأغذية والأعلاف مرجعى معتمد دولياً يتم من خلاله فحص الأعلاف المصدرة للخارج.
وأضاف سليمان أنه طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الارضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم تطبيق كافة ضوابط ومعايير الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات مما يعمل على رفع كفاءة العنابر والحظائر وتحسين معدلات أداء الدواجن أو الحيوانات بداخلها.
وقال رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة ان القطاع يتوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية من اجل تسهيل اجراءات التراخيص على المواطنين ويأتي ذلك في اطار جهود الوزارة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الزراعية

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