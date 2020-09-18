ضبط 1,5 طن أحجار من معدن الذهب الخام بحوزة شخصين بأسوان

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سيارة "بدون لوحات" محمل عليها (25 جوال بداخلهم كمية من الأحجار التى يستخلص منها خام الذهب تزن حوالى 1،5 طن) قيادة (عامل – مقيم بمحافظة سوهاج)، وبرفقته

(سائق – مقيم بمحافظة أسوان) حال سيرهما بطريق (مرسى علم إدفو) بدائرة القسم، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بالتنقيب غير المشروع عن خام الذهب بمنطقة "البرامية"، وأضافا أن المضبوطات حصيلة التنقيب، وإستخدامهما السيارة فى عمليه النقل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونيةاللازمة.


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كشفت المعاينة الأولية أن عقب سيجارة مشتعل السبب في نشوب حريق بإدارة شمال الجيزة التعليمية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق شب بإدارة شمال الجيزة التعليمية، بمنطقة إمبابة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من إدارة شمال الجيزة التعليمية، بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدده إلى باقي المجاورات.

وكشفت المعاينة والفحص المبدئي أن الحريق إندلع في غرفة مستخدمة كـ"أرشيف للحسابات والشئون القانونية"، على مساحة (3 ×4 ) مترا، وحاصرت القوات الحريق على مساحة 2 متر وتمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية، واجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد إشتعال النيران مرة آخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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