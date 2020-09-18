نكشف تفاصيل «أسود فاتح» لهيفاء وهبى

فى ليلة عيد ميلادها يجتمع كل الأصدقاء المقربين للاحتفال بسيدة الأعمال «رانيا خطاب» حيث يظهران الحب والسعادة على رانيا وزوجها راغب قبل أن تبدأ العاصفة بينهما، هكذا تبدأ أحداث مسلسل «اسود فاتح» الذى انتهت هيفاء وهبى من تصويره قبل أيام لتخوض به المنافسة الدرامية خارج الموسم الرمضانى لأول مرة، بعد مشاركتها بأكثر من عمل رمضانى خلال الأعوام السابقة، بداية من مسلسل «مولد وصاحبه غايب» وحتى آخر أعمالها الرمضانية «لعنة كارما» قبل عامين.





وتدور أحداث المسلسل جميعها فى لبنان حيث تعيش رانيا خطاب حياة طبيعية مع زوجها راغب ويجسده معتصم النهار حتى تكتشف خيانته مع أقرب صديقاتها وهى روجينا التى تجسد شخصية الإعلامية الشهيرة عبر إحدى الشاشات الفضائية، وبمرور الوقت تكتشف هيفاء خيانتها فتنتقم منها ومنه، وتدخل السجن بعد اتهامها بقتل زوجها، وهناك تتحول حياتها رأسا على عقب، لكن بمحاولات المحامى الخاص بها الذى يجسده «صبرى فواز» تخرج بعد أن تقضى فترة قصيرة خلف الجدران، وبمجرد خروجها من الحبس تفكر رانيا خطاب أن تتبنى طفلين ليملأوا حياتها بعد موت زوجها واكتشاف خيانة أقرب صديقاتها.





على الجانب الآخر من الأحداث هناك رجل الأعمال خالد نعمان ويجسده أحمد فهمى، وهو متزوج من «رانيا منصور»، ويكتشف مرضها الخبيث «السرطان»، وهو شخص عملى كثيرا يدير شركات والد هيفاء وهبى ويحاول التصدى للمؤامرات التى تقع فيها هيفاء فتربطه بها علاقة حب لكن شقيقها «سيف» ويجسده شريف سلامة فله حياة أخرى التى تجعله فى صراع مستمر أيضا ضمن الأحداث.





جدير بالذكر أن مسلسل «اسود فاتح» كان من المقرر أن يشارك فى الموسم الرمضانى الماضى، لكن بعد أزمة انتشار فيروس كورونا ووقف تصوير المسلسل تأجل عرضه لحين تحديد موعد آخر، ومؤخرا أكد صناع العمل أن المسلسل سيتم عرضه عبر شاشة الإم بى سى خلال شهر نوفمبر القادم كموعد مبدئى حتى الآن، ونفى صناع العمل أن تكون هيفاء وهبى ستقوم بغناء تتر المسلسل فهى عادة ما تكتفى بأعمالها الدرامية بدورها كممثلة فقط دون أن تشارك بالغناء ضمن الأحداث.







