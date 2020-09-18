روبى والسقا وكرارة ومحمد رمضان «صعايدة» دراما 2021

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
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أكثر من تجربة درامية تحمل الطابع الصعيدى يخوضها نجوم الموسم الدرامى الجديد، الذى بدأ صناعه التحضيرات الأولى له خلال الفترة الحالية، حيث يشارك أكثر من نجم ونجمة بالجلباب الصعيدى، بعضهم للمرة الأولى وآخرون كرروها.

المشروع الدرامى الأول الذى تم الإعلان عنه والمتوقع أن يكون الأضخم بالمنافسة هو الذى سيجمع كلاً من أحمد السقا وأمير كرارة لأول مرة دراميا بمسلسل «نسل الأغراب»، تحت قيادة المخرج محمد سامى الذى قام بكتابة المسلسل أيضا، وتدور أحداث المسلسل حول عساف الغريب ويجسده السقا وغفران الغريب ويجسده أمير كرارة وجليلة التى تجسدها مى عمر وهى البطلة النسائية أمام الثنائى.

وتم ترشيح كل من إنجى المقدم وأحمد السعدنى ومحمد جمعة وأحمد داش للمشاركة فى العمل ويقوم حاليا محمد سامى بكتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل لبدء التصوير قبل نهاية العام الحالى.

أما الجلباب الصعيدى الثانى فيرتديه محمد رمضان بدوره فى مسلسل «موسى» الذى استقر عليه مؤخرا بعد تأجيل مشروعه الدرامى «الإمبراطور» عن قصة حياة الراحل أحمد زكى ومن المرشح للبطولة أمامه ياسمين رئيس وباسم سمرة وشيرين رضا ومازالت هذه الأسماء ترشيحات مبدئية لحين التعاقد معهم.

ومن المفترض أن يبدأ مخرج المسلسل محمد سلامة فى بداية تصوير المشاهد الأولى للعمل خلال نهاية شهر أكتوبر المقبل، ويجسد رمضان شخصية ليست مثالية ضمن الأحداث ويعود للجلباب الصعيدى الذى شهد انطلاقاته الدرامية فى أكثر من عمل بداية منها «ابن حلال» و«نسر الصعيد».

ولم يختلف الأمر مع بطلات الدراما فلدى بعضهن نصيب فى الجلباب الصعيدى هذا الموسم، أبرزهن روبى التى تشارك لأول مرة ببطولة درامية مطلقة تنتمى للدراما الصعيدية بمسلسل «بدر البدور»، الذى تعود أحداثه قبل مائة عام من الآن، ويتناول المأساة التى عاشتها المرأة فى تلك الفترة، وتحديدا امرأة الصعيد من خلال شخصية «بدر» التى تجسدها روبى ضمن الأحداث، والمسلسل تأليف مريم نعوم ورشح لإخراجه كريم الشناوى بعد اعتذار المخرج محمد ياسين من العمل قبل فترة.

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