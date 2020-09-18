شرف عظيم.. رئيسة بوليفيا المؤقتة تعلن انسحابها من الانتخابات المقبلة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:18 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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"شرف عظيم".. بهذه الكلمات أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين أنييز، اليوم الجمعة، عن انسحابها من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وعبر رسالة نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت جانين أنييز: "اليوم أسحب ترشيحي لرئاسة بوليفيا، هذا ليس تضحية، بل شرف عظيم، لأنني أفعل ذلك لمواجهة خطر انقسام الأصوات بين المرشحين الديمقراطيين".

واتجهت بوليفيا صوب اليمين منذ استقالة الرئيس السابق الاشتراكي إيفو موراليس في نوفمبر عقب انتخابات رئاسية، حيث يتولى السلطة في بوليفيا حاليا الرئيسة المؤقتة جانين أنييز السناتور المحافظة السابقة والمعارضة لموراليس.

واستبعدت الرئيسة البوليفيّة الموقّتة جانين أنييز في وقت سابق، فرضية ترشح الرئيس المستقيل إيفو موراليس في الانتخابات الرئاسية الجديدة، في وقت احتشد آلاف من أنصار الزعيم اليساري دعما له وللتنديد بالرئيسة الجديدة.

وكانت سلطات بوليفيا قد أعلنت، في وقت سابق، نيتها الادعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية على الرئيس السابق إيفو موراليس بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعدما نصب أنصاره حواجز طرق شلت الحركة في البلاد الشهر الماضي.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، قالت الرئيسة المنسحبة جانين أنييز، في تغريدة سابقة: "مكتب المدعي موجود في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقديم شكوى لجرائم ضد الإنسانية ضد إيفو موراليس وآخرين"، فيما أكد المكتب أنه تقدم بالشكوى.

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