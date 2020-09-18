بليغ حمدي السهل الممتنع

شهيرة النجار







من غيرة عبدالحليم ذهب لوردة وقال لها هو فيه حد يغنى للمنافقين فردت وهو فيه حد يغنى للهوا





أم كلثوم لبليغ: يا ابنى الجنان له حدود ربابة إيه اللى عايز تضعها





غيرة عبدالوهاب من بليغ لم تمنعه أن يستعين به فى فيلم أبى فوق الشجرة





سألوا عبدالوهاب عن رأيه فى فات الميعاد فرد كنت أشاهد حواء الساعة 12 على القناة الثانية فغضب بليغ وضحكت أم كلثوم









بليغ حمدى نغمة مصر الباقية ذكرى ميلاده فى السابع من أكتوبر 1931 وبين ذكرى وفاته فى الثانى عشر من سبتمبر شهر إلا يوم يعنى ما أن تترحم عليه حتى نتذكر يوم الميلاد الذى وهب مصر موتزات العرب بليغ حمدى، وأرى أن اسم بليغ وحده لقب، العام الماضى كان العام الوحيد الذى سقط منى سهوا عدم الكتابة عنه فى ذكراه فعاتبنى محبوه وعشاقه لأنهم مثلى يرون قيمة ذلك الفنان الذى وهب مصر وأعطاها دمه ومشاعره ووجدت أن بعضهم يذكرنى منذ الأسبوع الماضى بذلك والحقيقة كنت أود الكتابة الأسبوع الماضى لكن غلب على العدد الماضى طابع الأكتولتى الاجتماعى.





بليغ حمدى حالة فنية استثنائية فى تاريخ الموسيقى العربية رغم وجود أسماء كبيرة، ساطعة فى مجال التأليف الموسيقى لكن إذا دقق القارئ العزيز سيجد أن تلك الحالة المتدفقة بلغة العصر كسرت الدنيا ما بين الألحان الرومانسية والشعبية والوطنية والحماسية حتى إنه أعاد تطوير الموسيقى الشعبية والتراث وقدمها بحناجر نجوم ونجمات جيل الستينيات فتحولت لحالات ألهبت الغيرة فى قلب وعقل عبدالحليم حافظ المطرب الأول وقتها ليغنى «وأنا كل ما أجول التوبة يا بوى ترمينى المجادير» تلك الأغنية التى اختارتها قيثارة لبنان ماجدة الرومى من بين كل الأغانى الشعبية التى لحنها بليغ حمدى لتغنيها فى تسعينيات القرن الماضى ولم تكن الأغنية فى حاجة إلى إعادة توزيع فهى كانت طازجة تصلح حتى بعد «100» عام.





بليغ حمدى الذى أعطى أكسير الشباب ومنح أم كلثوم قبلة الحياة من جديد بألحانه التى بثها فى شريان أغانيها لتكون من الذكاء الذى يعرف أن هذا الشاب سيسطر ميلاداً جديداً لحنجرتها وقد كان فإن من بين أعظم 20 أغنية مطولة لأم كلثوم نجد 10 أغنيات ومقدمات أغان بتوقيع بليغ حمدى ولو كان بليغ حياً يرزق بيننا الآن لأصبح مليارديراً من توزيع ومشاهدة الأغانى الخاصة به على يوتيوب فإذا أردت أيها القارئ العزيز البحث عن أنجح أغانى أم كلثوم ستجدها بتوقيع بليغ وأنجح أغانى لعبدالحليم ومحمد رشدى ووردة بالطبع وفايزة أحمد وشادية ونجاة وصباح وعفاف راضى ومحرم فؤاد ستجدها موقعة باسم بليغ حتى إنه غير جلد شادية ذات الصوت الحساس الملقبة بالدلوعة وأطلق من خلال حنجرتها المجموعة الخالدة للأغانى الشعبية «قولوا لعين الشمس، وآه يا سمرانى اللون، والحنة يا قطر الندى» وأعاد اكتشاف صوت شادية من جديد فكان يضوى وهو يخرج من الإذاعة يهز الأركان حتى إننى أعتبر العصر الذهبى لصوت شادية كان فى مرحلة ألحان بليغ رحمه الله، وبليغ الذى طور فى المقدمات الغنائية وجعلها تابلوهاً بديعاً يعطى للآن أعلى مبيعات وأعلى سماع وأعلى مشاهدات مع تطورات التكنولوجيا الحديثة.





1 - ألحان بليغ الصادقة سفيره وهو فى عالم الخلود لحصد المعجبين





بليغ حمدى مدرسة موسيقية متكاملة بكل معانى الكلمة ورغم مرور 27 عاماً على رحيله إلا أن هذه الشخصية المنفردة وهى بالقبر تحصد ملايين المعجبين من كل حدب وصوب سنوياً فالدعاية التى تقدمها ألحان بليغ الصادقة خير سفير له وآلاف الصفحات الإلكترونية المنشأة على السوشيال ميديا تحت مسميات عديدة باسم بليغ أصدق ما يعبر عن ذلك، فرغم وجود أسماء رنانة لقبت نفسها أو لقبها النقاد للملحنين وأغدقوا كثيراً على محمد عبدالوهاب موسيقار الأجيال، والدكتور وشيخ الملحنين زكريا أحمد، وكذا وكذا إلا أن بليغ لم يشغل نفسه أبداً أن يطلق عليه لقب كموضة ذلك العصر رغم أنهم أطلقوا عليه لقب ابن النيل وهو لقب رغم تعبيره الحقيقى عن شخصية بليغ إلا أن اسم بليغ ظل هو اللقب.





2 - عندما كان يبحث السادات عن بليغ





بليغ حمدى حصد الإعجاب من عقول وقلوب الساسة قبل أهل الفن لن أكرر ما نشرته قبل سنوات وتمت سرقته إلكترونيا وتداولته المواقع والصحف وبعض الزملاء ولكن هنا أسرد بعض حكايات من ألبوم حياة بليغ، حكى الكاتب موسى صبرى أنه كان فى منزل الزعيم السادات، رفع السادات سماعة التليفون وسأل «ألم تجدوه؟» ثم سأل صبرى الواد دا غطس فين؟ فسأله صبرى من هو يا سيادة الرئيس؟ فرد السادات بليغ حمدى، أبحث عنه فى كل مكان بلا جدوى، كنت عاوز أسمع شوية تقاسيم الواد دا موهوب.





3 - نسى ميعاد المهرجان بسبب عبدالناصر





فى عام 1970 وجهت طوكيو دعوة إلى بليغ حمدى للاشتراك فى مهرجان كونتس للموسيقى العالمية وتصادف فى ذلك الوقت وفاة جمال عبدالناصر وشاهد بليغ جنازة عبدالناصر المهيبة فقرر كتابة وتلحين أغنية كنوع من الرثاء للرئيس الراحل والاشتراك بها فى المهرجان تقول كلمات الأغنية: دق علينا الحزن الباب، قال قوموا غابوا الأحباب، قلنا ياريته خبر كداب، وحبيبنا أبداً ما غاب، فاتنا يا عينى فى لحظة قوام، غاب عنا وماقلش سلام والله حرام. وأسند الأغنية لتغنيها المطربة التى كان مكتشفها عفاف راضى وتم عمل البروفات على الأغنية وكان المفروض أن يسافر بليغ مع عفاف، حيث كان سيقود الفرقة الموسيقية ولكنه لم يسافر للمهرجان حيث اتضح أنه نسى موعد إقامة المهرجان!!





4 - بليغ هو من أقنع داليدا الغناء بالعربية





بليغ حمدى هو من أقنع العالمية المصرية داليدا أن تغنى بالعربية، حيث التقى بها فى القاهرة أثناء تقديم حفلة غنائية وطلبت من بليغ أن يلحن لها مجموعة أغانٍ بشرط أن تكون كلمات الأغانى من النوع السهل، حيث إنها ضعيفة فى النطق باللغة العربية وأن تكون الكلمات خالية من حروف «غ، ض، خ» واتفق بليغ مع صلاح جاهين على كتابة الأغانى ولكن كتبها صلاح بأسلوب يصعب على داليدا نطقه ورفضت داليدا هذه الكلمات ولكنها اقتنعت بفكرة بليغ وهى الغناء بالعربية ونفذت الفكرة مع آخرين لتظهر أغانٍ «حلوة يا بلدى، وأحسن ناس»





اشترى بليغ سيارة صغيرة وأخذه صديقه الشاعر عبدالوهاب محمد وذهبا للسيدة أم كلثوم لتسمع آخر ما وصل إليه بليغ من تلحين أغنية «أنا وأنت ظلمنا الحب» التى كتب كلماتها عبدالوهاب محمد وأثناء جلوسهم لاحظت أم كلثوم أن بليغ يلعب فى ميدالية مفاتيح بشكل لافت للنظر وسعيد، فقالت له مالك يا بليغ يا ابنى فرد عليها: مش أنا اشتريت عربية جديدة، قالت له: مبروك وهى فين، فأشار لها أنها تحت النافذة فقامت أم كلثوم لترى السيارة وكانوا فى الدور الثانى فوجدتها صغيرة للغاية، فقالت لبليغ: حلوة يا ابنى ما طلعتهاش معاك ليه؟





6 - بليغ والمقطع الأول من موسيقى فات الميعاد





كتب الكاتب الراحل محمود عوض على لسان موسيقار الأجيال الحقيقى من وجهة نظرى البليغ بليغ حمدى بخصوص المقطع الأول من موسيقى فات الميعاد لأم كلثوم قال بليغ بخصوص الموسيقى السريعة التى تسبق مقطع الليل اقترحت على الست أن تنفذها آلة الربابة بدلاً من الوتريات صمتت أم كلثوم فترة ثم قالت: إيه رأيك نجيب صاجات ومزمار بلدى ورقاصة من اللى أنت داير معاهم هنا أدركت على الفور أنها تسخر منى، ولكنها ردت بسرعة، وقالت لى: يا ابنى ما هو الجنان له حدود، ربابة إيه اللى هتجيبها معايا على المسرح اعمل معروف وعلشان خاطرى بلاش نوتات عالية بتهد حيلى الله يهد حيلك ثم يقول بليغ: بعد إنهاء الحفلة سألت جريدة الأخبار محمد عبدالوهاب عن رأيه فى أغنية فات الميعاد، فقال: متأسف لم أسمع الأغنية، كنت أشاهد مسرحية حواء الساعة 12 على القناة الثانية، فغضبت من كلام عبدالوهاب فضحكت أم كلثوم وقالت يخرب عقلك يا عبدالوهاب مافيش رد أشيك من كدا طلعت غيور برضه، وقال لى عبده صالح الذى كان حاضر هو والحفناوى دا كلام عبدالوهاب فى حقك يا بليغ يكفيك أنك أخرجته عن اتزانه المعهود ثم خرجت أنا وعبده صالح والحفناوى فى شارع 26 يوليو وتذكرت محمد القصبجى الذى مر على وفاته عام كامل تذكرت آخر لقاء بيننا عندما قال لى واد يا بليغ أوعى فى يوم تبطل تلحين أوعى تنسى المزيكا.





7 - غاب بليغ وعاد بمقدمة ألف ليلة فقط فغضبت الست





عندما أحضر الشاعر مرسى جميل عزيز كلمات أغنية ألف ليلة وليلة لتقرأها أم كلثوم التى أعجبت بها بشدة قالت لن يلحنها غير بليغ واتصلت ببليغ وسلمته الكلمات وقالت له عايزة الأغنية تكسر الدنيا وعارفة أنك لن تخيب ظنى فيك، وطلب بليغ مهلة حتى ينتهى من التلحين لكى يكون اللحن بالمستوى المطلوب والذى يليق بالست وقال ما تحاولوش تدوروا عليا أنا لما أخلص اللحن هاجى أسمعه لكِ يا ست الكل واختفى بليغ ثلاثة أسابيع ولا أحد يعلم عنه شيئاً بدأ القلق يدخل قلب الست وبدأت تسأل عنه واضطرت للسؤال عنه عند المعارف وبعد فترة وجدته فى شاليه فتوجهت إليه الست فوراً متسائلة باستغراب: أنت فين كل دا وعملت إيه فى الأغنية. فأجابها: أنا مش طلبت يا ست الكل إنك ما تدوريش عليا وقلت لكِ لما أخلص سوف أظهر؟ فردت ولكن أنت أطلت وهذا غير طبيعى وصدمها أنه لم ينته بعد من تلحين الأغنية وانتهى فقط من المقطع الأول وقد لحن المقدمة الموسيقية اندهشت وطلبت منه أن يسمعها ما قام بتلحينه وبدأ فى العزف اندمجت الست وبدأت ترسم على وجهها ابتسامة راضية حتى انتهى من العزف وقالت له: خد وقتك حتى لو لسه أمامك 3 شهور.





8 - غيرة عبدالحليم من وردة بسبب بليغ





وبليغ حمدى السهل الممتنع كما قال محمد عبدالوهاب ذاته الذى كان بداخله غيرة لم يخفها عندما سمع لحن فات الميعاد قال عن لحن يا حببتى يا مصر التى لحنها بليغ لشادية إنها السهل الممتنع، وكان عبدالحليم حافظ الذى كان يعرف قدر موسيقى بليغ التى منحته الشعبية المتواصلة أكثر وأكثر لدرجة أنه كان يستحوذ عليه داخل بيته حتى لا يلحن لأحد غيره ولما تزوج من وردة وبدأ ينشغل بالتلحين لها فسبب ذلك جفاء وذات يوم ذهب عبدالحليم لبيت بليغ ووردة وجلس ينتظر بليغ وكانت وردة قبلها عاملة لحن مكسر الدنيا لبليغ اسمه «ولاد الحلال» فأخذ عبدالحليم ينتقد فى كلمات الأغنية وقال لها هو فيه حد يغنى للناس المنافقة والتى تنم على بعضها أنا ماسمعتش قبل كدا فى الغناء حاجة زى دى فردت وردة بسرعة بديهة الحمد لله إنك سمعت وبعدين هو فيه حد يغنى للهوا ويمسكه فصمت عبدالحليم حتى دخل بليغ، كانوا رجالاً ونساء يغيرون على ألحان بليغ للاستحواذ عليها حتى إن بعض أهل الغناء وقتها أطلقوا على زواج وردة من بليغ أنه منفعة فنية فى حين أن بليغ لم يكن وقتها فى حاجة للمنفعة فألحانه ترددها حنجرة الست أم كلثوم وشادية وصباح ونجاة ورشدى وعبدالحليم.





9 - إزاحة أعز الناس من فيلم «أبى فوق الشجرة» بإيعاز من عبدالوهاب





أغنية أعز الناس التى غناها عبدالحليم كان المفترض أنها توضع فى بداية فيلم «أبى فوق الشجرة» الذى عرض فى فبراير 1969 لكنه تمت التضحية بها وظهر الفيلم بدون الأغنية ما السبب؟ فالفيلم فيه خمس أغنيات واحدة لمنير مراد قاضى البلاج أو التى يطلق عليها دقوا الشماسى ولاقت نجاحاً منقطع النظير وواحدة لمحمد الموجى «مشيت على الأشواك» أو أحضان الحبايب وواحدة لمحمد عبدالوهاب «يا خلى القلب» وأغنيتان لبليغ هما «الهوا هوايا وجانا الهوا» ومع وضع أغنية أعز الناس سيكون لبليغ ثلاث أغنيات ويكون متفوقاً على عبدالوهاب والموجى فقيل وقتها إن الأغنية حذفت من الفيلم بإيعاز من عبدالوهاب صاحب وشريك شركة صوت الفن المنتجة للفيلم والمعروف أن عبدالوهاب كان تجارياً شاطر، فرغم غيرته من بليغ، كان يقبله على مضض ووضح ذلك فى السطور السابقة إلا أنه كان يعرف أن أغانى بليغ بتسمع مع الناس وناجحة جداً، ولكن كالعادة لا يصرح بذلك وجعل القرار بإزاحة أعز الناس للشريك الثالث مجدى العمروسى وحتى لا يبدو أمام زملائه الملحنين أنه هو من قام برفعها ويكون اكتساح الأغانى الأكبر من نصيب بليغ مع أن كل أغانى الفيلم الخمس التى أذيعت كسرت الدنيا، لكن الغيرة وأهل الفن فعبدالوهاب كان يغير من بليغ نعم وكان يكره فريد الأطرش أيوا وعندما كان يذكر اسم فريد الأطرش أمامه أو يتم سؤاله فى حوار إذاعى أو تليفزيونى عن رأيه فى ألحان فريد كان يقول هى أقرب إلى الاسكتشات وكان يقلل من شأن ألحانه ويعلق تعليقات سلبية على صوته، رغم أن فريد كان غارقاً فى الشرقية بألحانه لدرجة أنها كان توزع فى الأوركسترا العالمية بأوروبا وروسيا مثل «يا زهرة فى خيالى» وهو ما كان يغضب عبدالوهاب الذى كثيراً ما كان يتهم أنه كان يسرق ألحاناً أوروبية وكان يقف بعض النقاد على النغمات فى بعض ألحان عبدالوهاب أنها مسروقة أما فى بليغ فألحانه ومقطوعاته سرقت منه وهى حى وهو ميت لدرجة أن ورثته رفعوا دعوى قضائية فى المحاكم الأمريكية على مغنى أمريكى سرق لحن أغنية خسارة التى لحنها بليغ وغناها عبدالحليم حافظ فى خمسينيات القرن الماضى وبالفعل أنا استمعت للأغنية الأمريكية التى سرقت كاملة اللحن والمطرب الأمريكى الذى سرقها هو مطرب الراب «جى زى» الذى سرقها وبدت خمس دقائق فى أغنيته، منتج الفيلم والأغنية قال إنه استمع لذلك اللحن عندما سمع إسطوانة مجهولة المصدر وأعتقد أنها ملكية عامة وبالفعل تم تعويض ورثة عبدالحليم والشركة المنتجة للفيلم بـ100 ألف دولار وورثة بليغ حمدى ولكن أحد ورثة بليغ قرر مقاضاة المطرب الأمريكى والمنتج معتبراً أن تلك التسوية 100 ألف دولار لا تساوى شيئاً وأن أغنية «جى زى» شوهت الأغنية الأصلية ومن المقرر أن تنظر المحاكم أولى جلساتها فى الثالث عشر من أكتوبر القادم بعد معارك قضائية طويلة.





الله يرحمك يا بليغ مات لم يترك قرشاً وكل الناس استفادت من ألحانه.





10- القاضى الذى حكم على بليغ فى قضية سميرة مليان وشهادة لم ينتبه لها الكثيرون





وأنهى بحكاية من حكايات بليغ عاشق تراب مصر والذى اتهم فى قضية مقتل المغربية سميرة مليان وأبعدته عن الوطن سنوات بعد الحكم، خرج القاضى الذى حكم على بليغ لمدة عام مع الشغل بتهمة تسهيل الدعارة، حيث أرسل القاضى رسالة مطولة للكاتب طلال فيصل الذى أصدر رواية بعنوان «بليغ» والتى تحكى قصة حياته وكشف خلالها تفاصيل تعلن لأول مرة فى قضية سميرة مليان التى مازال بليغ متهما فى أعين البعض بها، رغم أن المحكمة برأته فى الاستئناف قال القاضى فى رسالته وشهادته التى نشرت «بكتاب بليغ» لكن دون أن ينتبه لها الكثيرون أنه فوجئ برؤية النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى منامه بعد الحكم فى هذه القضية ولم تكن هى المرة الأولى التى يراه فيها، إلا أن هذه المرة كانت مختلفة حيث إنه لم يستطع الصلاة خلف النبى، بالرغم من وجود شقيقه الأكبر بين المصلين فهو الذى منعه من ذلك وطلب منه أن يظل بعيداً وألا ينضم للمصلين «وفقا لما جاء فى رسالته» وأوضح أنه علم أن هذه إشارة فى أن هناك خطأ قد حدث خاصة أنه أيضاً كان يشعر بعد الحكم أن الأمر ليس نابعاً فقط من مجرد الدلائل والقرائن لكن هناك عوامل نفسية بداخله تجاه أهل الفن وحياتهم التى لم تجعله يتحقق بنسبة 100٪ من صحة الحكم وتابع القاضى أنه سافر إلى فرنسا، حيث يقيم بليغ وظل يبحث عنه وعن مكانه حتى عرفه وظل ينتظره أسفل البيت لأكثر من ثمانى ساعات حتى التقى به ولم يخبره من هو خاصة أن بليغ لم يلتق به قبل ذلك نظراً لصدور الحكم عليه بالسجن، وأضاف المصدر أنه استغرب من مقابلة بليغ له حيث لم يسأله عن اسمه وبمجرد أن علم أنه مصرى استقبله بمنزله وقدم له كل المساعدات حتى أنه تركه بالمنزل وسافر للمغرب دون أن يعرف عنه شيئاً وبسؤال القاضى لأحد أصدقاء بليغ عن تصرفه الغريب فى أن يترك المنزل لرجل غريب لا يعرفه ويسافر فجأة أكد له صديقه أن هذا طبع بليغ الذى لم يتغير والذى كان سبباً فى أزمات كثيرة حدثت له وآخرها قضية سميرة مليان التى حكم عليه فيها بالسجن عام مع الشغل وأنهى القاضى رسالته بأنه عاد إلى مصر وقدم مذكرة للنائب العام يطلب فيها إعادة النظر فى الحكم الذى هو أصدره بنفسه بعدما تأكد من براءة بليغ دون أن يعرف بليغ من الأساس أنه القاضى الذى حكم عليه بالسجن، العدل ودولة العدل رحم الله بليغ مصر الذى يمتع عشاقه وهو فى رحاب الله.



