ضبط 158 عبوة أدوية ومنشطات مهربة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار في ضبط 158 عبوة أدوية ومنشطات ومكملات غذائية مهربة، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم التهرب الجمركى حفاظًا على حقوق الخزانة العامة للدولة ودعمًا للإقتصاد القومىز


تمكنت إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط عددها ( عدد 158عبوة مختلفة الأنواع والأشكال من الأدوية والمنشطات والمكملات الغذائية المهربة من الخارج الغير مسجلة بوزارة الصحة فضلًا عن عدم سداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة ).. داخل شركة مكملات غذائية مملوكة لـ ( مستخلص جمركى - مقيم بالقاهرة ).

بمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة وأبدى إستعداده للتصالح مع مصلحة الجمارك وتسوية الرسوم المستحقة على الأدوية المضبوطة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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