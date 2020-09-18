في مقدمتهم أزارو وصالح جمعة.. فايلر يطلب رحيل 7 نجوم من الأهلي





قدم السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة بالاسماء المطلوب رحيلهم، خلال الفترة المقبلة، لإدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، سواء بالاعارة أو البيع النهائي.





حيث طلب رحيل كل من، صالح جمعة وجيرالدو وسعد سمير وجونيور أجاى وأزارو ومروان محسن وأحمد الشيخ.





فيما حدد مطالبه للاعبين المطلوب التعاقد معهم، في المراكز التي يرى المدير الفنى السويسرى احتياج الفريق لها مثل مراكز صانع اللعب وإثنين مدافعين ومهاجم.





وعبر فايلر لإدارة النادي الأهلي عن سعادته بالتواجد فى القلعة الحمراء، نادي القرن فى أفريقيا، موضحا أن طلباته لتعزيز الفريق ماهي إلا دعائم للحفاظ على القمة التي يعتليها الفريق.





وفي سياق متصل، تحاول إدارة الأهلي اقناع المدير الفني بمنح فرصة أخرى للاعب المغربي وليد أزارو، الذي تتمسك لجنة الكرة بتواجده مع الفريق، خاصة أنه كان أحد الهدافين اللذين نجحوا مع الفريق قبل قدوم فايلر.