"صباحكم فل".. منة فضالي تطل على جمهورها بلوك كلاسيكي

شاركت الفنانة منه فضالي جمهورها صورة جديد لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام".









وظهرت منه بالصورة وهي تلتلقط سيلفي وتستعرض رشاقتها، حيث كانت ترتدي بنطلون جينس، وتوب أزرق، وعلقت: "صباحكم فل"؛ وعلق أحد المتابعين " حبيبة قلبي يا فنانه ربنا يحفظك ويحميكى ياااااااااااااااااااااارب".













والجدير ذكره أن منه فضالي تنتظر عرض فيلمها الجديد "زنزانة 7" وهو بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى ومنة فضالى وإيهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى وايمى إسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.



