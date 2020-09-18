



نتيجة اختبار السمات بالكلية الحربية 2020 برقم القيد للطلاب عبر بوابة مكتب القبول في المعاهد العسكرية عبر رابط tansiq.mod.gov.eg





ينتظر الطلاب الذين قاموا بالتقدم للكلية الحربية نتيجة الاختبارات التي قاموا بإجرائها عند التقدم، وقد أتاحت وزارة الدفاع لهؤلاء الطلاب معرفة النتائج بواسطة رقم القيد الخاص بهم، وقد قام عدد كبير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية بالتقدم للكلية الحربية بعد حصولهم على شهادات النجاح التي تؤهلهم للتقدم، وقد قامت الكلية بفرض اختبارات السمات عليهم؛ حتى يتبين أحقيتهم بالانضمام للكلية من عدمه.





الكلية الحربية

تعتبر الكلية الحربية واحدة من أكبر الكليات التابعة لوزارة الدفاع، وهي من أقدم الكليات العسكرية في مصر، وتعمل الكلية على تعليم وتأهيل الطلاب المصريين المنضمين إليها للوصول لمناصب عالية في الجيش، كما تقبل الكلية طلاب بعض الدول العربية الشقيقة، ويحصل الطلاب بعد انتهاء الدراسة على بكالوريوس العسكرية، وذلك بعد أن يدرس بالكلية لثلاثة وعشرين شهرا أي ما يقرب من 4 سنوات، وتضم الكلية عدد من الأقسام مثل؛ قسم الصاعقة، والقفز بالمظلات، وقيادة السيارات.





كيفية التسجيل بالكلية الحربية؟

كي يتمكن الطالب من الانضمام للكلية الحربية عليه الدخول لبوابة الحكومة واتباع التالي:-





- الدخول الي مكتب القبول في تنسيق المعاهد العسكرية ( الدخول الي مكتب القبول في تنسيق المعاهد العسكرية ( اضغط هنا ).

- بعد الدخول للبوابة واختيار تنسيق الثانوية ينقر الطالب على استمارة التحاق رقمية.

- يُدرج الطالب الاسم، ورقم البطاقة، بيانات الأب، والمجموع الحاصل عليه بالثانوية، وتاريخ الميلاد.

- إضافة رقم تليفون طالب، ورقم تليفون أخر يمكن من خلاله الوصول للطالب.

- الدخول للكليات المتاحة واختيار الكلية الحربية.

- تدوين رمز التحقق ثم حفظ المعلومات.





الاستعلام عن نتيجة اختبار السمات بالكلية الحربية

يستطيع المتقدم للكلية الحربية الاستعلام عن نتيجة اختبار السمات بالدخول للحساب الخاص به على موقع التنسيق ومعرفة النتيجة؛ ويتم ذلك بالخطوات التالية:-





- الذهاب لموقع النتيجة وكتابة اسم الدفعة التي تم التقدم إليها.

- إضافة الرمز السري والرقم القومي في المربعات المخصصة.

- كتابة الكود الذي يتضمن الأرقام وحروف ثم الضغط على دخول ورؤية النتيجة.



