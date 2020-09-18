شركة يابانية تشتري مليون برميل من نفط الشرق الأوسط

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
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"فوجي أويل" اليابانية تشتري مليون برميل من خام الشرق الأوسط

قالت مصادر تجارية إن شركة التكرير اليابانية فوجي أويل اشترت شحنتين من خام الشرق الأوسط للتحميل في نوفمبر عبر عطاءات، بحسب وكالة رويترز.

وأضافت أن الشركة اشترت شحنة بحجم 500 ألف برميل من خام زاكوم العلوي بعلاوة تتراوح بين عشرة وعشرين سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي وشحنة 500 ألف برميل من خام قطر البري بعلاوة صغيرة إلى سعر البيع الرسمي.

وفي الشهر الماضي، اشترت شركة التكرير مليوني برميل من خام الشرق الأوسط.

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