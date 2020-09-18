السفير الياباني لدى مصر: الجامعة المصرية اليابانية مكان مثالي لتوفير أفضل تعليم (فيدي)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:53 ص
هدى عبدالرازق
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كشف سفير اليابان لدى مصر، نوكى ماساكي، العديد عن أوجه التعاون المختلفة بين القاهرة وطوكيو، ومشروعات الشراكة بين الدولة المصرية واليابانية وخاصة في مجال التعليم الجامعي، بجانب الأوجه الصناعية الفترة المقبلة، وذلك خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية.

وقال السفير الياباني، إن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، صرح علمي كبير، وتعد أول جامعة بالشرق الأوسط تحمل أسم اليابان خارج الجزر اليابانية، مؤكدًا هذه الجامعة هي المكان المثالى لتوفير أفضل تعليم للعلوم والتكنولوجيا لهؤلاء الشباب المصريين.

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وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية وعدد من الجامعات الأخرى الأهلية ومشروعات لوزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أكد أنه كان حريص على أن يروى مجموعة من الشباب المشارك فى برامج التدريب التابعة لوزارة الاتصالات تجربتهم لشباب الجامعات والمعاهد المختلفة فى مصر خلال افتتاح مشروعات تعليمية جديدة بالإسكندرية، قائلا: "التجربة كده والفرصة كده.. التأهيل والتدريب يحقق ده.. وكويس أن يكون لدينا شباب".

وأضاف الرئيس السيسى: "الدولة مستعدة لتوفير التعليم والتأهيل المطلوب.. وعلى الشباب مساعدتنا على الدراسة وتجهيز أنفسهم.. حتى تجد نفسك فى سوق العمل.. ونافع لنفسك واسرتك.. واشكركم واشكر من يسعى لتأهيل نفسه".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية سعت إلى الدخول مبادرات الاتصالات وتأهيل الشباب المصرى للسوق العالمى، قائلا: "دائما ما يقال أن عدد البشر الكبير عبء ولكن إذا تم البحث والنظر إلى الفرص الموجودة سواء على مستوى الوطن أو الإقليم أو العالم، يمكننا أن نوفر فرصة لأولادنا على الالتحاق بسوق الاتصالات من خلال توفير الكفاءة والمواصفات المطلوبة لدخول المجال بقوة لأن لدينا شباب كبير وواعى".

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