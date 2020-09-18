حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسبا للموجة الثانية لكورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:47 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، حقيقة المنشور المتداول على موقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسبًا للموجة الثانية لفيروس كورونا. 

وتواصل المركز الإعلامي مع التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، موضحة أن الدراسة ستبدأ في مواعيدها المحددة وفقا للخرية الزمنية المعلنة مسبقا، والمقرر أن تبدأ 17 أكتوبر المقبل.

وأشارت الوزارة، إلى أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد تماشيا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 609 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 87158 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 101641 حالة من ضمنهم 87158 حالة تم شفاؤها، و5715 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسبا للموجة الثانية لكورونا
حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس تحسبا للموجة الثانية لكورونا

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