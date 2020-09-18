الإسكان: نستهدف تنفيذ مليون وحدة (فيديو)

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قال المهندس عمرو خطاب، االمتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم تنفيذ نحو 420 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، فضلا على أنه جاري تنفيذ 350 ألف وحدة سكنية، وذلك منذ 2014 حتى الآن، منوها بأنهم يستهدفون أن يصل إجمالي ما يتم تنفيذه نحو مليون وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.



وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع بر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن مشروع الاسكان الاجتماعي لفت نظر العالم، وفخر لكل مصري أن دولته تنظر لمحدودي الدخل، وتنفذ العدالة الاجتماعية بهذا الشكل.



وأكد أنهم يهتمون بتطوير المناطق العشوائية، ويتم بناء عمارات ذات طابع جمالي لسكان العشوائيات، ومكتملة المرافق، وبالمجان.



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أطلقت محافظة الإسكندرية مبادرة "معا نبني المستقبل" لدعوة المستثمرين في المشروعات التنموية لمحور المحمودية ومشروعات الاستثمار العقاري.



محور المحمودية

ويتم طرح الاستفادة من المساحات المكتسبة أسفل كباري السيارات العلوية كأماكن الدوران للخلف، تنفيذ المحال والمولات التجارية وأماكن انتظار السيارات لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الكوبري وتوفير فرص عمل غير محدودة للشباب، بالإضافة إلى تجميل جانبي مطالع ومنازل الكباري بجداريات مستوحاه من التراث السكندري.



كما شملت أعمال التطوير مساحة 320 ألف متر مسطح أراضي مكتسبة ناتج أعمال.



تغطية المحور



ويتم الإستفادة من بعض الأراضي المكتسبة نتيجة أعمال تغطية المحور بمنطقة سموحة بإنشاء عدد 3 بحيرات صناعية بإجمالي مسطح مائي 17 ألف متر مسطح.

وتضم مساحات تجارية حول البحيرة الثانية والثالثة بإجمالي عدد 99 محل تجاري بمساحة 4400 متر مسطح، وممرات مشاة علوية وسفلية للتنزه.



وكذلك تم تنفيذ عدد 14 نقطة تنموية بإجمالى مساحة 72 الف متر مسطح ضمن الأراضي المكتسبة من أعمال التغطية للمحور لخدمة الأهالي، وتشمل دور عبادة وساحات شعبية وحمامات سباحة وملاعب ونقاط أمنية ومرورية وحماية مدنية ومراكز تجارية ومدارس تعليم أساسي ومحطات وقود.



مشروع بشاير الخير 2 بغيط العنب

يتكون من عدد 20 عمارة بإجمالى 992 وحدة سكنية كاملة الفرش والتجهيز علي غرار المراحل السابقة للمشروع أيضا يتضمن المشروع عدد 208 محل تجاري وعدد 8 مول تجاري بإجمالى مساحة 14.400 متر مسطح تجاري.

مشروع إنشاء مدينة بشاير الخير 4 برشيد الجديدة

يأتي المشروع بمساحة 34 فدان بطاقة 4600 وحدة سكنية ومسجد ومستشفى ونادي رياضي إجتماعي ومدرسة تعليم أساسي ومركز حرفي وحوالى 9 ألاف متر مسطح تجارى بتكلفة إستثمارية حوالى 2 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.

مشروع إنشاء مدينة بشاير الخير 5 بالقباري

يأتي بمساحة 105 فدان بطاقة 15500 وحدة سكنية وحوالى 105 ألف متر مسطح تجارى بتكلفة إستثمارية حوالى 6 مليار جنيه والمخطط نهو كافة الأعمال به نهاية العام الجاري.



مشروع إنشاء مدينة مشارف (العامرية الجديدة)

يأتي بمساحة 550 فدان بطاقة إجمالية 50 ألف وحدة سكنية وحوالى 385 الف متر مسطح تجاري، ويغطي المشروع إحتياجات الفئات الاجتماعية والإقتصادية المختلفة من متوسط وتحت المتوسط بإجمالي تكلفة إستثمارية حوالى 36 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.



يضم المشروع إسكان بديل العشوائيات ( بشاير الخير 6، 7، 8 ) عدد 25 الف وحدة سكنية وإسكان إجتماعي عدد 14 ألف وحدة سكنية، وإسكان إستثماري عدد 11 الف وحدة سكنية وكذا مناطق خدمات عامة، ومنطقة صناعية وحرفية ومعارض لتسويق المنتجات وموقف للنقل العام.



جاري تنفيذ مشروع "صوارى"

ويأتي مشروع "صواري" بأرض غرب كارفور بطاقة إجمالية حوالى 22 ألف وحدة سكنية متنوعة المستويات ما بين فيلات متصلة وفيلات منفصلة ووحدات سكنية مختلفة المساحات، ونادي رياضي وإجتماعي، مناطق للأنشطة التجارية بمساحة حوالى 250 ألف متر مسطح تجاري وبتكلفة إستثمارية حوالى 20 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.



مخطط تنفيذ مشروع مدينة "جنات"

ويعد مشروع"جنات" بوابة الإسكندرية الجديدة بأرض الحديقة الدولية بطاقة إجمالية حوالى 3600 وحدة سكنية ما بين عمارات سكنية وإسكان فندقي، بالإضافة إلى مركز إداري ونادي رياضي وكذا مناطق للأنشطة التجارية بمساحة حوالى 260 ألف متر مسطح تجاري وبتكلفة إستثمارية حوالى 10 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.

