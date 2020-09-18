يونيسف تكشف: 150 مليون طفل في دائرة الفقر بسبب جائحة كورونا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:28 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
روسيا اليوم
Advertisements
أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تقريرا جديدا اليوم الجمعة، كشفت فيه أن جائحة كورونا أسقطت 150 مليون طفل إضافي حول العالم في دائرة الفقر.

فيما كانت قد ذكرت المنظمة أنه منذ بداية الجائحة هناك زيادة بنسبة 15% في عدد الأطفال الذين يعيشون في حرمان في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 1.2 مليار طفل.

وأشار التقرير إلى أن أكثر أطفال العالم فقرا يزدادون فقرا، وحذر من أنه من المحتمل أن يتدهور الوضع بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

وخلال بيان صحفي، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف، هنريتا فور: "أكثر ما يثير القلق أننا أقرب إلى بداية هذه الأزمة من نهايتها".

وكشفت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في الولايات المتحدة، تجاوز الـ6 ملايين إصابة.

ونقلت شبكة "CNN"، عن الجامعة، أن عدد الإصابات حتى الآن وصل إلى 6 ملايين و650 ألفًا و570 شخصا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 197 ألفا و244 حالة.

أفادت وسائل الإعلام العالمية بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19 "حول العالم تجاوزت حاجز الـ 30 مليونا أمس، الخميس، مما يشير إلى عدم وجود أي بوادر على تباطؤ تفشي الجائحة.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" البريطانية أن أعداد الحالات اليومية الجديدة عالميا وصلت إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، أصبح يمثل التهديد الأول للبشرية، والأمن العالمي بعد مقتل نحو مليون شخص بالفيروس خلال الشهور الماضية.

أخبار تهمك

مدافع الأهلي يخضع لاختبار طبي أخير لحسم موقفه من مواجهة المقاصة

منذ 36 دقيقة

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يضم "المُنقذ" إلى قائمة الفريق لمواجهة المقاصة

منذ أقل من نصف ساعة

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 12 ساعة

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

قائد الأهلي السابق: هذا اللاعب غير محظوظ فى القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

عمر خربين يوافق على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:21 ص

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

09:42 ص

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

11:26 م

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

09:00 ص

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

10:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر