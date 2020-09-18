جهاز 6 أكتوبر: جاري استكمال أعمال طريق الواحات والكوبري الثاني

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements
قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بإنه جارٍ الانتهاء من التشطيبات النهائية لكوبري رقم ( 2 ) واستكمال أعمال تطوير طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار خلق شرايين تنمية جديدة، تتمثل في تنفيذ خُطة محاور الطرق والكباري الجديدة بمدينة 6 أكتوبر.


وأوضح  الشربيني، أنه جارٍ تنفيذ طريق خدمة على جانبي طريق الواحات بطول 30 كم وعرض 15 مترا، وكذا  تنفيذ كباري الدوران على الطريق، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمنطقة تقاطع كوبري رقم ( ٢ ) لإلغاء التقاطعات بصينية الواحات، حيث يتكون تقاطع كوبري رقم( ٢ ) من كوبريين متعامدين على مستويين، الكوبري الأول على طريق دهشور الجنوبي لربط دائري أكتوبر الأوسطي مع محور روض الفرج، ويخدم حركة السيارات الخاصة بمنطقة الجمارك المتواجدة بالمنطقة الصناعية.

 

وأضاف رئيس الجهاز أنه جارٍ تنفيذ كوبري آخر علوي على طريق الواحات لجعل طريق الواحات طريقا حرا بين الاتجاه (الفيوم/الواحات)، وذلك لتسهيل الحركة المرورية، وتنفيذ ميدان سطحي على صينية الواحات ليتم من خلالها عمل دوران للخلف وحل مشكلة التقاطعات بين طريق دهشور و طريق الواحات القائم سطحياً، كما أنه جارٍ استكمال تنفيذ أعمال الإنارة وأعمال الرصف وكبارى للمشاة.


وذكر   الشربيني، أنه تم التنبيه على مسئولي الشركات المنفذة بالالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها لإنهاء تنفيذ المشروعات، وتكثيف العمالة، وتقسيم العمل على ورديات، وسرعة تنظيف المواقع التي شارف العمل بها على الانتهاء، وإلغاء التحويلات المرورية لتسهيل حركة المرور بمناطق تنفيذ محاور الطرق والكباري.

وأثنى رئيس الجهاز على جودة الأعمال واستجابة الشركات المُنفذة لإنهاء أعمال الطرق والأعمال الصناعية والكباري فى الأوقات المحددة، تماشياً مع خطة التنمية الشاملة بجمهورية مصر العربية.

جهاز 6 أكتوبر: جاري استكمال أعمال طريق الواحات والكوبري الثاني
جهاز 6 أكتوبر: جاري استكمال أعمال طريق الواحات والكوبري الثاني
جهاز 6 أكتوبر: جاري استكمال أعمال طريق الواحات والكوبري الثاني
جهاز 6 أكتوبر: جاري استكمال أعمال طريق الواحات والكوبري الثاني
جهاز 6 أكتوبر: جاري استكمال أعمال طريق الواحات والكوبري الثاني
جهاز 6 أكتوبر: جاري استكمال أعمال طريق الواحات والكوبري الثاني
جهاز 6 أكتوبر: جاري استكمال أعمال طريق الواحات والكوبري الثاني
جهاز 6 أكتوبر: جاري استكمال أعمال طريق الواحات والكوبري الثاني
جهاز 6 أكتوبر: جاري استكمال أعمال طريق الواحات والكوبري الثاني
جهاز 6 أكتوبر: جاري استكمال أعمال طريق الواحات والكوبري الثاني

أخبار تهمك

قائد الأهلي السابق: هذا اللاعب غير محظوظ فى القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 9 ساعات

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

منذ ساعة الا ربع

عمر خربين يوافق على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 34 دقيقة

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

مدافع الأهلي يخضع لاختبار طبي أخير لحسم موقفه من مواجهة المقاصة

منذ 34 دقيقة

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

فايلر يضم "المُنقذ" إلى قائمة الفريق لمواجهة المقاصة

منذ أقل من نصف ساعة

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:21 ص

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

09:42 ص

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

11:26 م

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

09:00 ص

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

10:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر