بالتزامن مع رأس السنة العبرية.. إسرائيل تفرض إغلاقًا صحيًا شاملًا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements
مع اقتراب احتفال اليهود برأس السنة العبرية، فمن المنتظر أن تفرض إسرائيل إغلاقًا صحيًا شاملًا بدءا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة.

ومن جانبها، ذكرت "إذاعة إسرائيل" أنه سوف يُحظر على المجمعات التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وحمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية فتح أبوابها.

وتقرر مع ذلك السماح بفتح أماكن العمل، ولكن دون استقبال الجمهور، وكذلك تمت المصادقة على توسيع المسافة التي يسمح فيها للمواطنين بالابتعاد عن مكان سكناهم خلال فترة الاغلاق من 500 إلى 1000 متر، حيث يشمل الاغلاق تعطيل الدراسة ما عدا التعليم الخاص.

وستنصب الشرطة حواجز في مخارج المدن والاحياء وتكرس نشاطها لمنع التجمهر.

والجدير بالذكر أن هذا هو ثاني إغلاق تفرضه إسرائيل، حيث فرضت أول إغلاق لها في مارس الماضي، ثم خففته في مايو، وتشهد منذ ذلك الحين موجة ثانية لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رأس السنة العبرية اغلاق شامل اسرائيل احتفالات رأس السنة العبرية

أخبار تهمك

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 9 ساعات

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

عمر خربين يوافق على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

منذ 43 دقيقة

قائد الأهلي السابق: هذا اللاعب غير محظوظ فى القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 12 ساعة

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مدافع الأهلي يخضع لاختبار طبي أخير لحسم موقفه من مواجهة المقاصة

منذ 33 دقيقة

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يضم "المُنقذ" إلى قائمة الفريق لمواجهة المقاصة

منذ ثلث ساعة

موضوعات متعلقة

إسرائيل تفرض إغلاقا كاملا على الضفة وغزة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف غزة

نتنياهو يخضع لفحص احترازي لفيروس كورونا

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 213

إسبانيا تخفف إغلاق مدريد وتسمج باستئناف تناول الطعام في الهواء الطلق

بسبب كورونا.. فرض حظر التجول الليلي في 40 بلدة إسرائيلية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:21 ص

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

09:42 ص

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

11:26 م

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

09:00 ص

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

10:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر