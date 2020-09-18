بالتزامن مع رأس السنة العبرية.. إسرائيل تفرض إغلاقًا صحيًا شاملًا

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مع اقتراب احتفال اليهود برأس السنة العبرية، فمن المنتظر أن تفرض إسرائيل إغلاقًا صحيًا شاملًا بدءا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الجمعة.



ومن جانبها، ذكرت "إذاعة إسرائيل" أنه سوف يُحظر على المجمعات التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وحمامات السباحة ومراكز اللياقة البدنية فتح أبوابها.



وتقرر مع ذلك السماح بفتح أماكن العمل، ولكن دون استقبال الجمهور، وكذلك تمت المصادقة على توسيع المسافة التي يسمح فيها للمواطنين بالابتعاد عن مكان سكناهم خلال فترة الاغلاق من 500 إلى 1000 متر، حيث يشمل الاغلاق تعطيل الدراسة ما عدا التعليم الخاص.



وستنصب الشرطة حواجز في مخارج المدن والاحياء وتكرس نشاطها لمنع التجمهر.



والجدير بالذكر أن هذا هو ثاني إغلاق تفرضه إسرائيل، حيث فرضت أول إغلاق لها في مارس الماضي، ثم خففته في مايو، وتشهد منذ ذلك الحين موجة ثانية لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

