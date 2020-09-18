طقس الجمعة| حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الجمعة.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وستشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، وسيكون الطقس حارًا، على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.





ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، أما ليلًا، فإن طقسًا لطيفًا سيسود القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:





القاهرة العظمى 36 والصغرى 2324

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24

مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 23

بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25

دمياط العظمى 31 والصغرى 25

الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 24

السويس العظمى 37 والصغرى 24

العريش العظمى 34 والصغرى 23

طابا العظمى 35 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 35 والصغرى 21

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29

الغردقة العظمى 38 والصغرى 29

الفيوم العظمى 37 والصغرى 24

بني سويف العظمى 37 والصغرى 24

المنيا العظمى 39 والصغرى 25