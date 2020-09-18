طقس الجمعة| حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36 (فيديو)
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
هدى عبدالرازق
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استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، حالة الطقس اليوم الجمعة.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم حار رطب على القاهرة والوجه البحري، وستشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، وسيكون الطقس حارًا، على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس حارًا في شمال الصعيد وشديد الحرارة في جنوب الصعيد، أما ليلًا، فإن طقسًا لطيفًا سيسود القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد، وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:
القاهرة العظمى 36 والصغرى 2324
الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 23
بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25
دمياط العظمى 31 والصغرى 25
الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 24
السويس العظمى 37 والصغرى 24
العريش العظمى 34 والصغرى 23
طابا العظمى 35 والصغرى 26
سانت كاترين العظمى 35 والصغرى 21
شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29
الغردقة العظمى 38 والصغرى 29
الفيوم العظمى 37 والصغرى 24
بني سويف العظمى 37 والصغرى 24
المنيا العظمى 39 والصغرى 25
أسيوط العظمى 40 والصغرى 25
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