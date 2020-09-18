سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:05 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، انتطاما في حركة المرور في الشوارع والميادين الرئيسية.

كما ظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، مرورًا بموقف عبود كما شهدت منطقة وسط البلد والعتبة، انتظامًا في الحركة المرورية، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة، إلى المؤسسة، وطريق إسكندرية الزراعي، وأيضًا للقادم من رمسيس مرورًا بالإسعاف وميدان التحرير.

ويشهد كوبري أكتوبر ونفق الأزهر وشوارع فيصل وميدان رمسيس والتحرير والجلاء سيولة مرورية، وأيضا أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وظهرت أيضا حالة من الانتظام المروري بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، كما شهد كوبري الدقي سيولة مرورية، وشهد شارع الهرم، حالة من الانتظام المروري من منطقة ميدان الرماية وحتى نفق الجيزة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النيل الاعلي

أخبار تهمك

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

منذ ساعة الا ربع

مدافع الأهلي يخضع لاختبار طبي أخير لحسم موقفه من مواجهة المقاصة

منذ 38 دقيقة

قائد الأهلي السابق: هذا اللاعب غير محظوظ فى القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 9 ساعات

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

عمر خربين يوافق على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

فايلر يضم "المُنقذ" إلى قائمة الفريق لمواجهة المقاصة

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"المرور": انتظام وانسيابية في حركة السيارات بالقاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر": سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة

"المرور" تحذر من الشبورة المائية.. وتؤكد: أغلقنا طريق "القطامية - العين السخنة"

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة

انتظام حركة المرور وسط تواجد أمني بالقاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:21 ص

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

09:42 ص

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

11:26 م

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

09:00 ص

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

10:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر