"تطوير العشوائيات": المواطن لا يدفع أي تكاليف عند نقله لشقة بديلة (فيديو)

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن حجم إنفاق الصندوق منذ إنشائه وحتى 2014 بلغ 652 مليون جنيه، بينما بلغ حجم الإنفاق منذ 2014 وحتى الآن 27 مليار جنيه، منوها بأن هذا الفرق يوضح مدى اهتمام الدولة بقضية المناطق غير المخططة، وغير الأمنة.





وأشار "صديق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير 296 منطقة غير آمنة من إجمالي 357 منطقة، ومن المقرر الانتهاء من تطوير كل المناطق في نهاية 2020 عدا منطقة مثلث ماسبيرو سيتم الانتهاء منها في 2021.





ونفى ما يتردد بشأن أن المواطن الذي يتم نقله من منطقة غير آمنة إلى شقة بديلة يدفع أي تكاليف، منوها بأن أي مواطن يتم نقله لا يدفع سوى قيمة عدادات المياه والكهرباء فقط، حيث أنهم يسجلون باسمه، وإذا واجه المواطن أي مشكلة في قيمتهم يتم التقسيط، معلقا: "المواطن بيدخل الشقة يجدها كاملة التشطيب.. حتى ملايات السرير موجودة".





وأطلقت محافظة الإسكندرية مبادرة "معا نبني المستقبل" لدعوة المستثمرين في المشروعات التنموية لمحور المحمودية ومشروعات الاستثمار العقاري.





محور المحمودية

ويتم طرح الاستفادة من المساحات المكتسبة أسفل كباري السيارات العلوية كأماكن الدوران للخلف، تنفيذ المحال والمولات التجارية وأماكن انتظار السيارات لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من الكوبري وتوفير فرص عمل غير محدودة للشباب، بالإضافة إلى تجميل جانبي مطالع ومنازل الكباري بجداريات مستوحاه من التراث السكندري.





كما شملت أعمال التطوير مساحة 320 ألف متر مسطح أراضي مكتسبة ناتج أعمال.





تغطية المحور





ويتم الإستفادة من بعض الأراضي المكتسبة نتيجة أعمال تغطية المحور بمنطقة سموحة بإنشاء عدد 3 بحيرات صناعية بإجمالي مسطح مائي 17 ألف متر مسطح.





وتضم مساحات تجارية حول البحيرة الثانية والثالثة بإجمالي عدد 99 محل تجاري بمساحة 4400 متر مسطح، وممرات مشاة علوية وسفلية للتنزه.





وكذلك تم تنفيذ عدد 14 نقطة تنموية بإجمالى مساحة 72 الف متر مسطح ضمن الأراضي المكتسبة من أعمال التغطية للمحور لخدمة الأهالي، وتشمل دور عبادة وساحات شعبية وحمامات سباحة وملاعب ونقاط أمنية ومرورية وحماية مدنية ومراكز تجارية ومدارس تعليم أساسي ومحطات وقود.





مشروع بشاير الخير 2 بغيط العنب

يتكون من عدد 20 عمارة بإجمالى 992 وحدة سكنية كاملة الفرش والتجهيز علي غرار المراحل السابقة للمشروع أيضا يتضمن المشروع عدد 208 محل تجاري وعدد 8 مول تجاري بإجمالى مساحة 14.400 متر مسطح تجاري.





مشروع إنشاء مدينة بشاير الخير 4 برشيد الجديدة

يأتي المشروع بمساحة 34 فدان بطاقة 4600 وحدة سكنية ومسجد ومستشفى ونادي رياضي إجتماعي ومدرسة تعليم أساسي ومركز حرفي وحوالى 9 ألاف متر مسطح تجارى بتكلفة إستثمارية حوالى 2 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.





مشروع إنشاء مدينة بشاير الخير 5 بالقباري

يأتي بمساحة 105 فدان بطاقة 15500 وحدة سكنية وحوالى 105 ألف متر مسطح تجارى بتكلفة إستثمارية حوالى 6 مليار جنيه والمخطط نهو كافة الأعمال به نهاية العام الجاري.





مشروع إنشاء مدينة مشارف (العامرية الجديدة)

يأتي بمساحة 550 فدان بطاقة إجمالية 50 ألف وحدة سكنية وحوالى 385 الف متر مسطح تجاري، ويغطي المشروع إحتياجات الفئات الاجتماعية والإقتصادية المختلفة من متوسط وتحت المتوسط بإجمالي تكلفة إستثمارية حوالى 36 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.





يضم المشروع إسكان بديل العشوائيات ( بشاير الخير 6، 7، 8 ) عدد 25 الف وحدة سكنية وإسكان إجتماعي عدد 14 ألف وحدة سكنية، وإسكان إستثماري عدد 11 الف وحدة سكنية وكذا مناطق خدمات عامة، ومنطقة صناعية وحرفية ومعارض لتسويق المنتجات وموقف للنقل العام.





جار تنفيذ مشروع "صوارى"

ويأتي مشروع "صواري" بأرض غرب كارفور بطاقة إجمالية حوالى 22 ألف وحدة سكنية متنوعة المستويات ما بين فيلات متصلة وفيلات منفصلة ووحدات سكنية مختلفة المساحات، ونادي رياضي وإجتماعي، مناطق للأنشطة التجارية بمساحة حوالى 250 ألف متر مسطح تجاري وبتكلفة إستثمارية حوالى 20 مليار جنيه بدون ثمن الأرض والمرافق.





مخطط تنفيذ مشروع مدينة "جنات"