انفجار هائل يهز معهد أمريكي بالعراق

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
Advertisements
أكدت الشرطة العراقية، اليوم الجمعة، انفجار عبوة ناسفة داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات في محافظة النجف، دون سقوط إصابات، التي تبعد 180 كيلومترا جنوبي بغداد.

وخلال بيان صحفي، قالت قيادة شرطة النجف:"عبوة ناسفة انفجرت في ساعة متاخرة من الليلة الماضية داخل المعهد الأمريكي لتعليم اللغات في النجف، وضعت داخل المعهد وأدت إلى حدوث أضرار كبيرة في البناية دون وقوع أصابات".

وأوضح البيان أن قيادة الشرطة فتحت تحقيقًا لكشف النتائج ومعرفة الجهة المنفذة.

وفي سياق منفصل، كان قد انتحر 3 نازحين خلال شهر واحد في العراق، وذلك حسبما أعلنه عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي أمس الخميس.

وعبر بيان صحفي، قال الغراوي:"إن المفوضية وثقت انتحار ثلاثة نازحين في مخيمات النزوح خلال فترة لا تزيد على الشهر، في مخيمات النازحين الإزيديين في دهوك وجبل سنجار".

وأضاف:"الحالات الثلاث كانت ضحايا العنف والاسترقاق في حقبة داعش ممن يعانون آثارًا نفسية عميقة بسبب تعرضهم لهذه الجرائم وفقدانهم لذويهم وطول فترة تواجدهم في هذه المخيمات التي زادت في معاناتهم الإنسانية".

وطالب الغراوي الحكومة بالإسراع في إعادة النازحين طوعًا، ودراسة الأسباب التي دعت إلى ارتفاع معدلات الانتحار في مخيمات النازحين ووضع الحلول والمعالجات العاجلة لها.

وفي سياق متصل، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق في وقت سابق عن ارتفاع كبير في أعداد حالات الانتحار التي حدثت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، والتي بلغت 298 حالة انتحار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معهد امريكي انفجار يهز معهد أمريكي انفجار العراق

أخبار تهمك

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

منذ ساعة الا ربع

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 9 ساعات

مدافع الأهلي يخضع لاختبار طبي أخير لحسم موقفه من مواجهة المقاصة

منذ 36 دقيقة

قائد الأهلي السابق: هذا اللاعب غير محظوظ فى القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يضم "المُنقذ" إلى قائمة الفريق لمواجهة المقاصة

منذ أقل من نصف ساعة

عمر خربين يوافق على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 12 ساعة

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:21 ص

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

09:42 ص

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

11:26 م

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

09:00 ص

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

10:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر