الان.. تعرف على خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020 موقع دعم مصر





إضافة المواليد الجدد، بطاقة التموين، موقع دعم مصر 2020، بين الحين والأخر يبحث المواطنين على محركات البحث الشهيرة “جوجل”، بمختلف محافظات الجمهورية، بحثًا عن موعد إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين؛ للإستفادة من منظومة الدعم، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد الأن من مواجهة مرض كوفيد 19 والمعروف عالميًا بفيروس كورونا القاتل، ولذلك من خلال هذا التقرير سيتم معرفة كافة الفاصيل الخاصة بإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر.





اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، منذ قليل، على أنه جرى إضافة ٦ ملايين مولود من مواليد عام 2006 حتى 2015 التي تنطبق عليهم شروط اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية إلى منظومة الدعم وقاعدة البيانات الجديدة بالإنتاج الحربي، إلا أنهم في انتظار الاعتماد المالي من وزارة المالية لصرف مقرراتهم التموينية والخبز شهريًا.





موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين

وبالرغم من ذلك إلا انه حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان الرسمي والمؤكد من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن موعد غضافة المواليد الجديد بداية من عام 2006 حتى عام 2015، خاصة في ظل الظروف الراهنة التس تمر بها البلاد الأن من مواجهة مرض كوفيد 19 والمعروف عالميًا بفيروس كورونا القاتل، ولكنمن المُقرر أن يتم الإعلان عنها في الوقت القريب.





الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية

- المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى





- السادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة





- وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت





- والعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه.





- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه





- العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه.





رابط إضافة المواليد على موقع دعم مصر

كما يبحث الأن المواطنين على مستوى الجمهورية، على محرك جوجل الشهير، عن رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجديد، حيث يُعتبر هذا الموقع واحد من أحد المواقع الخدمية التي أتاحتها وزارة التموين في الأونة الأخيرة، ولذلك يمكن الأن الدخول عليها لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالطفل لإضافته على البطاقة، وذلك من خلال هذا الرابط https://www.tamwin.com.eg/





خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين من دعم مصر

1- يقوم المواطنين بالدخول على هذا الرابط https://www.tamwin.com.eg/.





2- النقر على خدمات تموينية للمواطنين.





3- اختيار الخدمة الذي يريدها.





4- ثم يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية.





5 – واخيرا الضغط على تسجيل دخول أو حفظ.



