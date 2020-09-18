الان.. تعرف على خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020 موقع دعم مصر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
بطاقة التموين 2020
بطاقة التموين 2020
Advertisements

الان.. تعرف على خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020 موقع دعم مصر

إضافة المواليد الجدد، بطاقة التموين، موقع دعم مصر 2020، بين الحين والأخر يبحث المواطنين على محركات البحث الشهيرة “جوجل”، بمختلف محافظات الجمهورية، بحثًا عن موعد إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين؛ للإستفادة من منظومة الدعم، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد الأن من مواجهة مرض كوفيد 19 والمعروف عالميًا بفيروس كورونا القاتل، ولذلك من خلال هذا التقرير سيتم معرفة كافة الفاصيل الخاصة بإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر.

اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور علي المصيلحي، منذ قليل، على أنه جرى إضافة ٦ ملايين مولود من مواليد عام 2006 حتى 2015 التي تنطبق عليهم شروط اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية إلى منظومة الدعم وقاعدة البيانات الجديدة بالإنتاج الحربي، إلا أنهم في انتظار الاعتماد المالي من وزارة المالية لصرف مقرراتهم التموينية والخبز شهريًا.

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين
وبالرغم من ذلك إلا انه حتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان الرسمي والمؤكد من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن موعد غضافة المواليد الجديد بداية من عام 2006 حتى عام 2015، خاصة في ظل الظروف الراهنة التس تمر بها البلاد الأن من مواجهة مرض كوفيد 19 والمعروف عالميًا بفيروس كورونا القاتل، ولكنمن المُقرر أن يتم الإعلان عنها في الوقت القريب.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية
- المستفيدون من معاش الضمان الاجتماعى

- السادات ومبارك وتكافل وكرامة والأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة

- وأصحاب الأمراض المزمنة وذوى الاحتياجات الخاصة والقصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت

- والعمالة الموسمية المؤقتة بموجب بحث اجتماعى بدخلهم وبحد أقصى 2000 جنيه.

- أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع الأعمال أو القطاع الخاص بدخل شهرى بحد أقصى 2000 جنيه

- العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليهم بدخل شهرى بحد أقصى 2500 جنيه.

رابط إضافة المواليد على موقع دعم مصر
كما يبحث الأن المواطنين على مستوى الجمهورية، على محرك جوجل الشهير، عن رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجديد، حيث يُعتبر هذا الموقع واحد من أحد المواقع الخدمية التي أتاحتها وزارة التموين في الأونة الأخيرة، ولذلك يمكن الأن الدخول عليها لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالطفل لإضافته على البطاقة، وذلك من خلال هذا الرابط https://www.tamwin.com.eg/

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين من دعم مصر
1- يقوم المواطنين بالدخول على هذا الرابط https://www.tamwin.com.eg/.

2- النقر على خدمات تموينية للمواطنين.

3- اختيار الخدمة الذي يريدها.

4- ثم يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية.

5 – واخيرا الضغط على تسجيل دخول أو حفظ.

الان.. تعرف على خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020 موقع دعم مصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بطاقة التموين 2020 اضافة المواليد الجدد

أخبار تهمك

قائد الأهلي السابق: هذا اللاعب غير محظوظ فى القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يضم "المُنقذ" إلى قائمة الفريق لمواجهة المقاصة

منذ أقل من نصف ساعة

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 12 ساعة

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

منذ ساعة الا ربع

عمر خربين يوافق على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

مدافع الأهلي يخضع لاختبار طبي أخير لحسم موقفه من مواجهة المقاصة

منذ 37 دقيقة

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد فتح باب تسجيل المواليد الجدد.. كيف تعدل بيانات بطاقة التموين في 5 خطوات؟ (فيديو)

عاجل.. 9 فئات مستحقة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين (ننشر التفاصيل كاملة بالصور)

في 6 خطوات فقط.. كيفية إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية

بعد التحذير بالوقف.. إليكم طريقة تحديث البطاقات التموينية

تحديث بطاقة التموين 2018 Tamwin.com.eg موقع دعم مصر .. متبقي أيام قلائل

"التموين" تكشف أخر موعد لإضافة المواليد الجدد.. وتؤكد: وقف الصرف لهذه البطاقات 8 نوفمبر

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:21 ص

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

09:42 ص

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

11:26 م

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

09:00 ص

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

10:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر