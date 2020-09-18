نجم إنبي يرفض الزمالك ويتمسك بالانتقال للأهلي

وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، صدمة قوية إلى إدارة نادي الزمالك، بعدما رفض مفاوضات الفارس الأبيض، للحصول على خدماته.

ودخل الفارس الأبيض، مفاوضات خلال الأيام الماضية مع أسامه جلال مدافع الفريق البترولي، لمحاولة ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان أسامه جلال مدافع إنبي، أبلغ المارد الأحمر، بتلقيه عدة اتصالات من جانب القلعة البيضاء للتوقيع معه بالموسم الجديد، على أن يتم إنهاء المفاوضات مع فريقه.

وأجرى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، اتصال مع اللاعب وطلب منه عدم الرد على مسؤولي الفارس الأبيض، خاصةً أنه على رأس اهتمامات السويسري رينيه فايلر المدير الفني.