حقيقة العروض المغربية والتونسية لجيرالدو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف هشام بن صالح وكيل أعمال الأنجولي جيرالدو نجم الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن وصول عروض من أندية مغربية وتونسية من أجل الحصول على خدمات النجم الأنجولي.


وأكد هشام بن صالح أنه حتى هذه اللحظة لا توجد أية عروض رسمية وصلت من أجل الخصول على خدمات جيرالدو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأوضح هشام بن صالح أن الأهلي لم يبلغه حتى الآن بالبحث عن عروض خارجية لبيع جيرالدو أو عرضه حتى للإعارة في الموسم المقبل.


وتعرض جيرالدو كوستا في الآونة الأخيرة إلى انتقادات كبيرة من جانب جماهير الأهلي بسبب تراجع مستواه الفني والتهديفي مع المارد الأحمر.

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