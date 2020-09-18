فريق ألماني يخسر 0-37 بسبب التباعد الإجتماعي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:41 ص
بوابة الفجر
وكالات
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تخلى فريق إس.جي ريبدورف- مولتسن الألماني للهواة، عن الدفاع المحكم للحفاظ على التباعد الاجتماعي، إذ أشرك سبعة لاعبين فقط في إجراء احترازي من فيروس كورونا ليخسر 0-37 أمام منافسه المحلي إس.في هولدنشتيدت.


وكان الاستعداد لمباراة الأحد الماضي في دوري الدرجة 11 في ألمانيا معقداً، بعدما تبين أن لاعبي هولدنشتيدت كانوا على اتصال بلاعب منافس مصاب بكوفيد-19 في المباراة السابقة.


ورغم ثبوت سلبية اختبارات كافة لاعبي هولدنشتيدت في وقت لاحق، لكن فريق ريبدورف- مولتسن لم يشعر أن شروط إقامة المباراة آمنة لذلك أشرك سبعة لاعبين فقط وهو الحد الأدنى المطلوب في كل مباراة.


ولم يظهر هولدنشتيدت أي رحمة بمنافسه وسجل هدفاً كل دقيقتين تقريباً، بينما كان لاعبو المنافس يشاهدون الأهداف من مسافة آمنة.

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