عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:21 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

 

كشفت تقارير صحفية، عن خليفة الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز، بعد تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية.

 

وكان وكيل أنتي تشاتشيتش، قد وصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة لإنهاء التعاقد بين الطرفيين بالتراضي.

 

وكشفت تقارير صحفية، أن عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز، اتصل بإيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة وأخبره بأنه يريده في بيراميدز خلال الفترة الحالية.

 

وتابعت التقارير، أن عبد الله السعيد أكد له أن كل اللاعبين الكبار يدعمون توليه المسئولية الفنية للفريق خلفا للكرواتي أنتي تشاتشيتش، للاستمرار في المنافسة على المركز الثاني والتأهل إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وأشارت التقارير، أن إيهاب جلال رحب بتدريب بيراميدز خلال الفترة الحالية، ولكن بشرط موافقة إدارة الفريق الفيومي.

أخبار تهمك

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

مدافع الأهلي يخضع لاختبار طبي أخير لحسم موقفه من مواجهة المقاصة

منذ 33 دقيقة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

قائد الأهلي السابق: هذا اللاعب غير محظوظ فى القلعة الحمراء

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يضم "المُنقذ" إلى قائمة الفريق لمواجهة المقاصة

منذ ثلث ساعة

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 9 ساعات

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

منذ ساعتين

تصريحات نارية من نجم الأهلي السابق بشأن تعاقد بيراميدز مع رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

منذ حوالي 4 ساعات

عمر خربين يوافق على الانتقال للزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

منذ ساعة و 22 دقيقة

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

منذ 43 دقيقة

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
09:21 ص

لا تراجع.. فايلر يصر على طرد نجم الأهلي

كومان يرغب في رحيل هذا اللاعب عن برشلونة

09:42 ص

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

11:26 م

بعد بيل ورودريجيز.. نجم جديد يخطط للرحيل عن ريال مدريد

09:00 ص

عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

10:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر