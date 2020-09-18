عبد الله السعيد يحدد مدرب بيراميدز الجديد

كشفت تقارير صحفية، عن خليفة الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز، بعد تراجع أداء الفريق خلال الفترة الماضية.

وكان وكيل أنتي تشاتشيتش، قد وصل إلى القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة لإنهاء التعاقد بين الطرفيين بالتراضي.

وكشفت تقارير صحفية، أن عبد الله السعيد قائد نادي بيراميدز، اتصل بإيهاب جلال المدير الفني لنادي مصر المقاصة وأخبره بأنه يريده في بيراميدز خلال الفترة الحالية.

وتابعت التقارير، أن عبد الله السعيد أكد له أن كل اللاعبين الكبار يدعمون توليه المسئولية الفنية للفريق خلفا للكرواتي أنتي تشاتشيتش، للاستمرار في المنافسة على المركز الثاني والتأهل إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت التقارير، أن إيهاب جلال رحب بتدريب بيراميدز خلال الفترة الحالية، ولكن بشرط موافقة إدارة الفريق الفيومي.