كورونا يواصل مطاردة الهلال السعودي

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم ، إصابة ثلاثة لاعبين آخرين بفيروس كورونا، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين بالفريق المشارك في دور المجموعات بالبطولة عشرة.

 

وقال الهلال عبر حسابه على تويتر "أوضحت الفحوص التي أجراها ثلاثي الفريق عبدالله الجدعاني ونواف الغامدي وعبدالله الحافظ إصابتهم بفيروس كورونا، سيخضع الثلاثي للعزل الصحي، والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي".

 

وكان الهلال أعلن الأربعاء إصابة ياسر الشهراني مع تجمع الفرق في قطر من أجل استئناف دوري أبطال آسيا.


وأعلن بطل الدوري السعودي للمحترفين في وقت سابق إصابة ستة من لاعبيه هم نواف العابد ومحمد الواكد ومحمد البريك وحمد العبدان وسلمان الفرج وصالح الشهري، بالإضافة لمدير كرة القدم سعود كريري بفيروس كورونا.

 

وتوقفت منافسات دوري أبطال آسيا في مارس بسبب الجائحة بعد أن خاض كل فريق مباراتين في دور المجموعات.

   

وتقام المباريات المتبقية من دور المجموعات وأدوار خروج المغلوب لمنطقة غرب آسيا في الدوحة.

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