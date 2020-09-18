عمر خربين يوافق على الانتقال للزمالك

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن موافقة عمر خربين، لاعب نادي الهلال السعودي، على الانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ويكثف مسؤولي نادي الزمالك مفاوضاتهم مع نظيرهم السعودي، من أجل ضم خربين خلال الصيف الجاري.

 

ولم يتم حسم انتقال عمر خربين إلى الزمالك، إلا بعد الاتفاق على المقابل المالي، الذي سيتفق عليه الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قد أعلن رحيله عن القلعة البيضاء بصورة رسمية، حيث انتقل لقيادة فريق التعاون السعودي.

 

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة.

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