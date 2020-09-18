قائد الأهلي السابق: هذا اللاعب غير محظوظ فى القلعة الحمراء

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:23 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد هادي خشبة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي، أن التونسي على معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي، لاعب لا يمكن الاستغناء عن خدماته فى ظل المستوي الرائع الذي يقدمه مع الفريق. 

وقال هادي في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "معلول لاعب مميز ويمثل إضافة كبيرة للفريق، واذا احتاج الأهلي الاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب، عليه أن يعيد النظر في تقييم الانجولي جيرالدو". 

وشدد خشبة أن الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم خط الهجوم، موضحًا أن المغربي وليد أزراو لاعب يمتلك السرعة لكنه قليل الحظ في تسجيل الأهداف".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة ال 28 من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم السبت.

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