موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة في الدوري









يستعد النادي الاهلي لمواجهة فريق مصر المقاصة يوم السبت المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.





وسوف تقام المباراة بين النادي الاهلي ومصر المقاصة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويحتاج النادي الأهلي لتحقيق الفوز أمام فريق مصر المقاصة من أجل التتويج بلقب بطولة الدوري هذا العام، أو تعثر نادي الزمالك في مباراته أمام أسوان والتي ستقام مساء اليوم الجمعة.



