مفاجأة صفقة تبادلية منتظرة بين الأهلي والرجاء

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:10 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد النادي الأهلي لعقد صفقة تبادلية مفاجئة مع نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأظهر المارد الأحمر اهتمام كبير في الساعات القليلة الماضية بالتعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع نادي الرجاء هذا الصيف.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن النادي دخل في مفاوضات جادة مع نادي الرجاء في الساعات الماضية لضم بدر بانون في الميركاتو الصيفي الحالي والمحادثات حتى الآن تسير بشكل جيد.

وقام مسئولو الأهلي بعرض صفقة تبادلية على نظيرهم المغربي وتقضي بحصول الأحمر على خدمات بدر بانون مقابل حصول نادي الرجاء على النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق.

ويريد النادي الأهلي في الفترة الحالية التخلص من أجاي والاستفادة منه ماديا عن طريق خروجه من النادي هذا الصيف سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

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