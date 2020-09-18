جيهان خليل تستعرض أنوثتها في جلسة تصوير جديدة (صور)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:19 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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خضعت الفنانة جيهان خليل، لجلسة تصوير جديدة ظهرت خلالها مرتدية فستانًا قصير فوق الركبة بأكمام شفافة طويلة وبحزام من الوسط وكوتشي باللون الأسود ومان شعرها منسدل مموج وأعتمدت على مكياج بسيط خلال الجلسة.

وشاركت جيهان، جمهورها بمجموعة صور جديدة من هذه الجلسة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونالت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنانة المغربية، فانهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"برنسيسة" وأضاف آخر"إذا كنت تبحث عن الجمال اذهب لجيهان خليل".

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "طاقة حب" وتدور أحداثه في إطار رومانسي أجتماعي، قام ببطولته الفنان أحمد صفوت ورشا مهدي وأنوشكا وسامح الصريطي.

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