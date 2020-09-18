أسطورة ليفربول يعلق عن مفاوضات برشلونة وصلاح

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:40 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث أسطورة نادي ليفربول، جون بارنز، أنه لم يتفاجأ من اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح لاعب الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هاتريك في أولى مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق ليدز يونايتد.

وتحدث بارنز في تصريحات لشبكة "BonusCodeBets" للمراهنات، قائلا: "من يدري ما هي فرص رحيل بعض اللاعبين من ليفربول؟!".

وواصل: "هناك دائمًا شائعات وتكهنات بشأن اللاعبين المميزين بالأندية الكبيرة".

وتابع: "اهتمام برشلونة بضم محمد صلاح؟ أتمنى بقاءه في ليفربول، لكن ما يحدث هو جزء من كرة القدم الحديثة".

وأكمل:" لا أعرف ما هي احتماليات رحيل محمد صلاح عن ليفربول، ولكن إذا استمر على مستواه الحالي مع الفريق، ستكون هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه بالمستقبل".

وأردف: "ربما سيخلق ذلك مأزقًا لنادي ليفربول، لذلك أتمنى استمراره في أنفيلد نظرًا لأهميته الشديدة، الجميع يحب محمد صلاح ربما يكون أكثر المهاجمين المحبوبين في النادي".

وأتم: "أحب فيرمينو أيضًا، وهناك أشخاص يحبون ماني، لكن صلاح رقم واحد بالنسبة لمعظم الناس، لأنه مهاجم لا يستهان به على الإطلاق".

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