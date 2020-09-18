نجم الأهلي السابق: كارتيرون أساء لنفسه بعد الرحيل عن الزمالك

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:37 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد هادي خشبة نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي، أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أساء لنفسه ولسمعة المديرين الفنيين المحترفين، مشيرًا إلي أن توقيت رحيله عن الفارس الأبيض كان خاطئ. 

وقال هادي في تصريحات لبرنامج نمبر وان مع الاعلامي عمر ربيع ياسين: "كارتيرون تخلى عن الزمالك في توقيت غير مناسب وكان غير صريح في كلامه". 

وتابع "الزمالك عليه أن يوفر للمدير الفني الجديد مساعدين من مصر يعرفون كافة تفاصيل الفريق". 
وشدد نجم الأهلى أن فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي لاعبان جيدان للغاية ويقدمان الدعم الفني المطلوب لنادي الزمالك.

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