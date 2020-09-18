بعد طرح أغنية "قلبي ارتاح".. زوجة الشرنوبي:"زي ما انتوا شايفين عيطت من حلاوتها

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 06:23 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
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كشفت زوجة الفنان محمد الشرنوبي راندا رياض، كواليس أغنية "قلبي ارتاح" التي قدمها الشرنوبي لها خلال الأحتفال بعقد قرانهما.

ونشرت راندا، مقطع فيديو ومجموعة صور من الأغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رياض، على الصور والفيديو قائلة:"لكل اللي ميعرفش الاغنية دي شرنوبي عملهالي مفاجأة في كتب كتابنا ومن حلاوة المفاجأه انا بعيط زي ما انتم شايفين في الفيديو بس الحقيقة ان مش بس المفاجأة حلوة هي الاغنية كمان اغنية حلوة اوي فا بجد".

وأضافت:"شكرًا يا حبيبي محمد الشرنوبي وشكرًا لاخواتي محمد يسري اللي كتب الاغنية وحلواني اللي وزع الاغنية وكل الفنانين اللي في الفيديو انتوا كلكم اسعدتوني اوي".

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