مروة ناجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها :"أغلى هدية جاتلي من ربنا" (صور)
الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:17 ص
رشا عادل
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حرصت المطربة مروة ناجي، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها وسط البلالين الهيليوم والتورتة وباقة من الورود، وشاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت مروة، على الصور قائلة: "كل سنة وأنت دايما طيب يا أحن وأجدع زوج فى الدنيا بحبك أوي وربنا يخليك ليه ولا يحرمنى منك أبدًا يا ضهرى وسندى يا أغلى هدية جاتلى من ربنا".
ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "الله يحفظكم لبعض" وأضاف آخر"كل سنة وهو طيب ودايما مع بعض العمر كله".
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كل سنة وأنت دايما طيب يا أحن وأجدع زوج فى الدنيا💝💗💖 بحبك أوووووووووووووى@albatran.mohamed 💞💗💞 وربنا يخليك ليه ولا يحرمنى منك أبدااااا يا ضهرى وسندى يا أغلى هدية جاتلى من ربنا 🙏🙏🙏 Special thanks Cake by @pikabu_cake Event planner @sa7bit_al_saada_mona_tantawi Flowers @purple_flowers40 Really you make our day today 😍😍😍
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