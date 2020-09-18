مروة ناجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها :"أغلى هدية جاتلي من ربنا" (صور)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 05:17 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
Advertisements

حرصت المطربة مروة ناجي، على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها وسط البلالين الهيليوم والتورتة وباقة من الورود، وشاركت جمهورها بمجموعة صور من الاحتفال، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت مروة، على الصور قائلة: "كل سنة وأنت دايما طيب يا أحن وأجدع زوج فى الدنيا بحبك أوي وربنا يخليك ليه ولا يحرمنى منك أبدًا يا ضهرى وسندى يا أغلى هدية جاتلى من ربنا".

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة المصرية، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "الله يحفظكم لبعض" وأضاف آخر"كل سنة وهو طيب ودايما مع بعض العمر كله".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

أسطورة ليفربول يعلق عن مفاوضات برشلونة وصلاح

منذ أقل من ساعة

ثلاثي الزمالك يطالب بتعيين فيريرا مديراً فنياً للفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عدلي القيعي يسخر من رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

بعد صفعة الأبطال.. بايرن ميونيخ يوجه ضربة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يرفض بيع مهاجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ميسي مُهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

ساندي تشارك جمهورها احتفالها بعيد ميلاد ابنها (صورة)

بهذه الكلمات احتفل أحمد زاهر بعيد ميلاد ابنته (صور)

هنا شيحة تنشر صورة لنجلها.. وتعلق: الراجل اللي في ضهري دايما

بوسي لوالدتها الراحلة: "من بعدك ضهري انكسر"

هبة مجدي تحتفل بذكرى عيد زواجها على المطرب محمد محسن

إنجي وجدان تتغزل في زوجها عبر "إنستجرام"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:26 م

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

01:56 ص

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

01:58 ص

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

03:17 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر