يارا ترفع منسوب التشويق من داخل الأستديو.. فماذا تحمل في جعبتها؟

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements



شاركت الفنانة اللبنانية يارا محبيها بصورتين لها من داخل الإستديو، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر.

وظهرت يارا في إحداهما برفقة فريق العمل، الأمر الذي رفع منسوب التشويق لدى متابعيها ممن تكهنوا بأنها تحضر لعمل جديد.

ولم تفصح يارا عن سر وتفاصيل تواجدها بالإستديو، واكتفت بالتعليق على الصورتين بالقول: "تحيّاتنا لكم من داخل الإستديو".

الجدير ذكره ان يارا كانت قد طرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة "الهروب"، من كلمات ماجد، ألحان صمت وتوزيع شريف قاسم.

ويقول مطلعها :"لا تهدد لا تجادل وأنت اغلاطك كبيره لاتصدق إني بغفر كل بعادك والغياب"، وقد حققت نجاحا كبيرا.

أخبار تهمك

مفاجأة في عقد فايلر مع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد فتحي يحسم موقفه النهائي من البقاء مع الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

ثلاثي الزمالك يطالب بتعيين فيريرا مديراً فنياً للفريق

منذ أقل من ساعتين

تطورات مفاوضات الأهلي مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. ميسي مُهدد بالغياب عن كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. مصطفى ثابت يترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 في "طامية وسنورس" بالفيوم

منذ حوالي 18 ساعة

نجوم الزمالك يرغبون فى التعاقد مع هذا المدرب

منذ حوالي 5 ساعات

عدلي القيعي يسخر من رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

تفاصيل احتجاز المصريين في ليبيا ودور المخابرات العامة في تحريرهم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرفض بيع مهاجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد صفعة الأبطال.. بايرن ميونيخ يوجه ضربة قوية لبرشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
11:26 م

البنك المركزي يكشف عن تفاصيل العملات الجديدة فئة 10 و20 جنيه

الأهلي يحسم صفقتي الموسم ويقترب من الثالثة

01:56 ص

بطريقه سواريز.. كومان يطرد " المنبوذ " من برشلونة

01:58 ص

مؤشر جديد يقرب البلايلي من الأهلي

03:17 ص

عاجل - الأهلي يستقر على رحيل ثنائي الفريق

08:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: إسرائيل تصبغ العالم باللون الأزرق ونحن غارقون فى فضيحة الفيرمونت!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر