وسام حنا يشوق جمهوره لمسلسله الجديد "غربة"

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:18 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك الفنان اللبناني ​وسام حنا، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بمقطع فيديو من مسلسله الجديد والذي حمل عنوان "غربة" والذي يعرض على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال lbci.

وعلق حنا على المقطع :"دائماً التخصص الجامعي بالنسبة للاهل بكون حكيم او مهندس او محامي غير هيك بكون طق حنك .. اما اذا قربنا للفن بكون وصلنا للكفر هيك صار معي بالمسلسل و بالحياة الطبيعية"، إذ إن دور وسام حنا في المسلسل أنه يجبر على دراسة اختصاص لا يحبه في حين أنه يهوى الفن، ويقارن هنا وسام بين شخصيته في المسلسل وشخصيته الحقيقية، بمعنى أنه حين دخل مجال الفن كان يلقى معارضة من أهله.

ويجسد وسام في المسلسل دور "رامي" الذي يدخل حياة حلى والتي تلعب دورها فرح بيطار التي تعشق رجلاً يكبرها بالسن وهو كارلوس عازار بدور "مروان" وتعيش معه من دون زواج.

يذكر أن مسلسل غربة يروي قصص مجموعة من الاشخاص الذين يعيشون حكايا حب مستحيلة، إضافة إلى استعادة الإطار التاريخي الذي يتناول حقبة منتصف الخمسينيات إلى الستينيات من القرن الماضي، قصة سيناريو وحوار ماغي بقاعي، إخراج ليليان بستاني، بطولة كارلوس عازار، فرح بيطار، وسام حنا، أسعد رشدان، سينتيا زينون، شادي ريشا، كارين سلامة، طوني عاد، ندى عماد خليل، رالف معتوق، وغيرهم.


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