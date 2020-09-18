"جونز هوبكنز": إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ6 ملايين

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 03:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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كشفت جامعة "جونز هوبكنز"، الأمريكية، أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، في الولايات المتحدة، تجاوز الـ6 ملايين إصابة.

ونقلت شبكة "CNN"، عن الجامعة، أن عدد الإصابات حتى الآن وصل إلى 6 ملايين و650 ألفًا و570 شخصا، بينما وصل عدد الوفيات إلى 197 ألفا و244 حالة.

أفادت وسائل الإعلام العالمية بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19 "حول العالم تجاوزت حاجز الـ 30 مليونا اليوم، الخميس، مما يشير إلى عدم وجود أي بوادر على تباطؤ تفشي الجائحة.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" البريطانية أن أعداد الحالات اليومية الجديدة عالميا وصلت إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن وباء فيروس كورونا (كوفيد 19)، أصبح يمثل التهديد الأول للبشرية، والأمن العالمي بعد مقتل نحو مليون شخص بالفيروس خلال الشهور الماضية.

وقال "جوتيريش"، في تصريحات بمؤتمر صحفي، إن اللقاح الذي يعول عليه الكثيرون لن يوقف الجائحة، لافتا إلى أن الفيروس خرج عن السيطرة، مشددا على أن "اللقاح يجب النظر إليه على أنه منفعة عامة عالمية"، مشددا على أهمية أن يكون اللقاح بسعر معقول ومتاح للجميع.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية التعاون بين دول العالم، لتوفير علاج ينقذ الحياة، وتوسيع نطاق استخدام الأدوات المتوفرة، مؤكدا أن هذه الأزمة ليست مثل باقي الأزمات.

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